FMCG-дистрибьютор «Эником Невада групп» внедрил облачную платформу резервного копирования от «DатаРу Облако»

Компания «Эником Невада групп», дистрибьютор продуктов питания на Дальнем Востоке, внедрила облачную платформу резервного копирования «DатаРу Облако». Решение обеспечило защищенное хранение резервных копий данных с территориальным разносом — из инфраструктуры на Дальнем Востоке в центральный регион России. Об этом CNews сообщили представители «DатаРу».

«Эником Невада групп» более 30 лет работает на рынке Дальнего Востока. Компания обеспечивает поставки продуктов питания в более чем 17 тыс. торговых точек и охватывает около 95% территории Дальневосточного федерального округа.

Перед заказчиком стояла задача создать надежную систему резервного копирования, которая обеспечит высокий уровень сохранности данных и защиту копий от несанкционированных изменений или удаления. В рамках проекта требовалось организовать облачное хранение резервных копий, при котором любые операции по их изменению или удалению невозможны.

Для выбора технологической платформы специалисты компании-заказчика протестировали несколько решений — как локальных (on-premise), так и облачных. Среди требований значились возможности по разграничению прав доступа к данным, защита резервных копий от изменения, а также учитывался фактор совокупной стоимости владения инфраструктурой. По итогам тестирования было принято решение использовать платформу резервного копирования от «DатаРу Облако».

После подписания договора рабочая группа проекта в течение трех недель подготовила план перехода на облачный сервис, а также специалисты «DатаРу Облако» адаптировали шаблоны политик резервного копирования под требования заказчика.

Одним из основных вызовов проекта стал значительный объем данных для первоначального бэкапа. Для обеспечения требуемой скорости пропускную способность канала связи увеличили до 1 Гбит/с. Проект также осложнялся большим расстоянием между источником данных на Дальнем Востоке и облачной инфраструктурой в центральной части страны.

По результатам работ резервное копирование данных теперь выполняется в облаке. Все резервные копии защищены от изменений, а для контроля корректности работы системы регулярно проводятся тестовые процедуры восстановления данных.

«Для нас было важно обеспечить не только надежное резервное копирование, но и защиту копий от любых несанкционированных действий. Мы не первый раз успешно работаем с командой “DатаРу Облако”, совместная работа с ними и теперь позволила реализовать хранение резервных копий с необходимым уровнем контроля доступа и территориальным резервированием», — отметил Виталий Басенко, руководитель службы серверной и телекоммуникационной инфраструктуры «Эником Невада групп».

«Проект доказал, что облачные технологии могут эффективно решать задачи защиты данных даже для распределенных компаний с инфраструктурой, удаленной на тысячи километров. Совместно с заказчиком мы выстроили архитектуру, которая обеспечивает высокий уровень безопасности резервного копирования и управляемости данных», — сказала Алина Устинова, директор по работе с ключевыми клиентами «DатаРу Облако».

