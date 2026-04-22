Doma.ai: 26% УК уже адаптируют работу из-за роста доли жителей старшего возраста

Doma.ai выяснили, как управляющие компании меняют сервисные и коммуникационные процессы в домах, где увеличивается доля жителей старшего возраста. Опрос показал, что 26% УК уже адаптируют работу с учетом этого фактора, еще 19% ограничиваются точечными изменениями. При этом телефон и личные визиты по-прежнему остаются основным форматом взаимодействия с жителями пенсионного возраста, хотя часть этой аудитории все чаще использует мессенджеры, приложения и личные кабинеты. Об этом CNews сообщили представители компании Doma.ai.

Исследование проводилось с 16 января по 16 апреля 2026 г. В нем приняли участие 400 управляющих компаний из разных регионов России.

Согласно результатам опроса, 26% управляющих компаний уже перестраивают коммуникацию и отдельные сервисные процессы на фоне роста доли жителей старшего возраста. Еще 19% респондентов сообщили, что меняют только часть работы, без системного пересмотра подхода. Для 17% компаний этот фактор уже стал заметным, однако пока не привел к конкретным изменениям в сервисе. Одновременно 38% УК заявили, что почти не чувствуют влияния возрастной структуры жителей на свою повседневную деятельность.

По оценке управляющих компаний, основным форматом взаимодействия жителей пенсионного возраста с УК остаются телефон и личные визиты – так ответили 37% респондентов. В 32% компаний эта аудитория сочетает звонки с мессенджерами, приложениями и личным кабинетом. 19% опрошенных сообщили, что жители пенсионного возраста чаще решают вопросы через цифровые сервисы самостоятельно. В 12% случаев при обращениях дополнительно участвуют родственники.

«По мере роста доли жителей старшего возраста требования к управлению домом становятся более чувствительными к качеству повседневной коммуникации. В такой ситуации для УК важно развить способность выстраивать предсказуемое взаимодействие с жителями: спокойно объяснять, что происходит в доме, в какие сроки будет решен вопрос и на что человек может рассчитывать в ежедневных бытовых сценариях», – отметил исполнительный директор Doma.ai Дмитрий Чирков.