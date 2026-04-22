CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения ИТ в банках
|

Bell Integrator FabricaONE.AI разработала сервис по контролю штрафов и начислений в российском интернет-банке для малого бизнеса

Компания Bell Integrator FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) разработала для российского банка сервис по контролю за штрафами и начислениями для малого бизнеса. Новое решение встроено в действующий интернет-банк заказчика для юридических лиц, которым ежемесячно пользуются более 2 млн клиентов. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Новый сервис позволяет организациям контролировать поступление начислений и штрафов от контролирующих и государственных органов и своевременно оплачивать поступившие начисления, не допуская просрочек. Решение «Штрафы и начисления» стало очередным этапом развития интернет-банка заказчика для корпоративных клиентов и дополнило его функционал, уже включающий в себя проведение платежей, зарплатный проект, операции по внешнеэкономической деятельности, кредитование и другие возможности.

Специалисты Bell Integrator FabricaONE.AI встроили в сервис регулярные автоматические запросы в фоновом режиме по ИНН компании в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП), куда поступает информация из ГИБДД, Федеральной налоговой службы, Федеральной службы судебных приставов, Таможенных органов, Ространснадзора и Департамента транспорта. Также возможен поиск по уникальному идентификатору начисления (УИН). Благодаря этому клиенты получили отображение входящих штрафов и счетов от государственных органов в реальном времени, а также всплывающие уведомления о начислениях при авторизации в интернет-банке.

Кроме того, сервис был дополнен функционалом для быстрой оплаты начислений в интернет-банке со счета компании. Автоматическое заполнение необходимых полей платежа минимизирует вероятность ошибки при заполнении документов и значительно экономит время клиентов.

Возможности сервиса «Штрафы и начисления» для пользователей интернет-банка: загрузка информации о всех начислениях юридического лица освобождает клиентов от необходимости самостоятельно проверять их на сайтах различных ведомств; оперативный обмен данными с ГИС ГМП для подтверждения факта оплаты снижает риск блокировки счетов судебными приставами из-за неоплаченных постановлений; сохранение в системе полной истории начислений и платежей упрощает ведение бухгалтерского учета.

По словам руководителя проекта Bell Integrator, созданный компанией сервис стал важным этапом в развитии экосистемы интернет-банка заказчика. Он превратил рутинные платежи юридических лиц в быстрый и прозрачный процесс внутри одного интерфейса без необходимости собирать информацию из разных источников. Расширение функционала интернет-банка для бизнеса повысило его конкурентоспособность и способствует росту числа корпоративных клиентов, для которых крайне важно своевременное и корректное проведение платежей в адрес государственных ведомств.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Рынок аэрогрилей: как Demiand стал брендом №1 в России

Обзор кнопочных телефонов Acer Disco, Twist и Jive: ставка на простоту

Обзор HUAWEI Band 11: компактный ассистент по оценке здоровья

Показать еще

Наука

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас
Показать еще