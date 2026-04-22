Bell Integrator FabricaONE.AI разработала сервис по контролю штрафов и начислений в российском интернет-банке для малого бизнеса

Компания Bell Integrator FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) разработала для российского банка сервис по контролю за штрафами и начислениями для малого бизнеса. Новое решение встроено в действующий интернет-банк заказчика для юридических лиц, которым ежемесячно пользуются более 2 млн клиентов. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Новый сервис позволяет организациям контролировать поступление начислений и штрафов от контролирующих и государственных органов и своевременно оплачивать поступившие начисления, не допуская просрочек. Решение «Штрафы и начисления» стало очередным этапом развития интернет-банка заказчика для корпоративных клиентов и дополнило его функционал, уже включающий в себя проведение платежей, зарплатный проект, операции по внешнеэкономической деятельности, кредитование и другие возможности.

Специалисты Bell Integrator FabricaONE.AI встроили в сервис регулярные автоматические запросы в фоновом режиме по ИНН компании в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП), куда поступает информация из ГИБДД, Федеральной налоговой службы, Федеральной службы судебных приставов, Таможенных органов, Ространснадзора и Департамента транспорта. Также возможен поиск по уникальному идентификатору начисления (УИН). Благодаря этому клиенты получили отображение входящих штрафов и счетов от государственных органов в реальном времени, а также всплывающие уведомления о начислениях при авторизации в интернет-банке.

Кроме того, сервис был дополнен функционалом для быстрой оплаты начислений в интернет-банке со счета компании. Автоматическое заполнение необходимых полей платежа минимизирует вероятность ошибки при заполнении документов и значительно экономит время клиентов.

Возможности сервиса «Штрафы и начисления» для пользователей интернет-банка: загрузка информации о всех начислениях юридического лица освобождает клиентов от необходимости самостоятельно проверять их на сайтах различных ведомств; оперативный обмен данными с ГИС ГМП для подтверждения факта оплаты снижает риск блокировки счетов судебными приставами из-за неоплаченных постановлений; сохранение в системе полной истории начислений и платежей упрощает ведение бухгалтерского учета.

По словам руководителя проекта Bell Integrator, созданный компанией сервис стал важным этапом в развитии экосистемы интернет-банка заказчика. Он превратил рутинные платежи юридических лиц в быстрый и прозрачный процесс внутри одного интерфейса без необходимости собирать информацию из разных источников. Расширение функционала интернет-банка для бизнеса повысило его конкурентоспособность и способствует росту числа корпоративных клиентов, для которых крайне важно своевременное и корректное проведение платежей в адрес государственных ведомств.