«Байкал Сервис» включен в реестр экспедиторов платформы «ГосЛог»

Транспортной компании «Байкал Сервис» назначен цифровой профиль (GL-B044-00112-00/00002396) в реестре уведомлений о транспортно-экспедиционной деятельности (ТЭД) национальной платформы «ГосЛог». Об этом CNews сообщили представители компании «Байкал Сервис».

По словам директора по цифровой трансформации бизнеса ООО «Байкал-Сервис ТК» Сергея Майдебуры, создание реестра экспедиторов на платформе «ГосЛог» — закономерный шаг в сторону цифровизации и повышения прозрачности отрасли.

«В 2026 г. запущены первые сервисы национальной цифровой транспортно-логистической платформы «ГосЛог». Их запуск происходит поэтапно: с 1 марта уже начал работать обязательный реестр для экспедиторов, а с 1 марта 2027 г. – для компаний, оказывающих транспортные услуги, — отметил он. — В марте «Байкал Сервис» подал основные сведения для регистрации в реестре уведомлений о ТЭД. В настоящее время компании назначен цифровой профиль — верифицированная электронная «карточка» перевозчика, где указаны ее реквизиты и вся необходимая для клиентов и партнеров информация».

С 1 сентября 2026 г. для участников отрасли стартует следующий этап — все участники коммерческих грузоперевозок должны будут перейти на электронные перевозочные документы (ЭПД).

«Наша компания готовится к нововведениям и в рамках перехода на ЭПД реализует пилотный проект по интеграции информационной системы электронных перевозочных документов с несколькими крупными перевозчиками, которые готовы к работе с ЭПД при перевозках по междугородним направлениям, — сказал Сергей Майдебура. — К маю 2026 г. мы планируем масштабировать этот проект на партнеров, работающих на первой и последней миле».

На текущий момент нововведения касаются только ЭТрН, поскольку форма электронной экспедиторской расписки еще не определена регулятором.

