В России запустили первого ИИ-помощника по закупкам для кафе и ресторанов

Сервис по автоматизации документооборота в ресторанах DocsInBox вывел на рынок ИИ-закупщика для проведения тендеров среди поставщиков продуктов. Решение предназначено для автоматизации закупок в кафе и ресторанах. Об этом CNews сообщили представители DocsInBox.

По данным компании, сотрудники отдела закупок тратят до 8 часов в неделю на звонки, сверку таблиц и «пушинг» поставщиков. Новый сервис берет эти процессы на себя: он самостоятельно направляет поставщикам списки товаров по пяти каналам (email, SMS, Telegram, робозвонки), собирает и нормализует коммерческие предложения, после чего формирует сводную таблицу с анализом цен, покрытия, качества и надежности. Финальное решение о выборе поставщика остается за сотрудником.

В DocsInBox утверждают, что внедрение ИИ-закупщика позволяет экономить на закупках в среднем 7–10% за счет регулярного проведения тендеров и усиления конкуренции. В компании также отмечают, что при закупках у одного привычного поставщика без мониторинга рынка переплата может достигать 15–30%.

«Весь цикл автоматический — закупщик подключается только на этапе принятия решения, — сказал сооснователь DocsInBox Леонид Довбенко. — Система рекомендует лучшего поставщика, сотруднику остается подтвердить выбор в один клик. В результате продуктивность закупщика возрастает в десять раз, так как он перестает заниматься рутинной работой».

Участники рынка подтверждают, что текущие процессы закупок остаются трудоемкими. Бренд-шеф группы Zeus Group Рушан Айдаров отмечает, что даже в одном ресторане сбор и анализ цен требует значительных временных затрат: «Мы каждый понедельник собираем цены со всех поставщиков, сравниваем, у кого стоимость ниже, сводим данные в Excel и только после этого делаем закупку. Это процесс для одного ресторана. Если масштабировать его на сеть, он занимает очень много времени».

Как отметил Евгений Овчинников, национальный менеджер по развитию канала Foodservice и бренд-амбассадор Wefry (ООО «Ви фрай»), ключевые проблемы в закупках сегодня связаны не только с отсутствием конкуренции и рутинным задачами, но и с решениями на уровне линейного персонала ресторана.

«Остро стоит вопрос контроля утвержденных продуктов, — пояснил эксперт Овчинников. — Проработана конкретная спецификация, а закупщик заказывает другую, ориентируясь на более низкую цену». В качестве примера он привел картофель фри сечением 9х9: продукт за 150 рублей против 250 рублей за килограмм. С позиции закупщика и его KPI, покупка более дешевого сырья выглядит как экономия, однако, по словам эксперта, на кухне такой продукт впитывает вдвое больше масла и дает меньший выход порций из-за фракционного состава и высокой насыпной плотности. «В итоге более дешевый в закупке продукт оборачивается более высокой операционной себестоимостью, высоким процентом ужарки и меньшим выходом, — подчеркнул он. — Автоматизация закупок как раз может помочь в точном соблюдении листа утвержденных продуктов».

Владелица московской кофейни «Кода» Марина Рунович отмечает, что небольшие заведения особенно зависимы от ограниченного круга поставщиков и роста цен: «Как представитель небольшого заведения, могу сказать: мы как раз та целевая аудитория, которая страдает от закупок больше всего. У нас нет отдела из пяти человек. Закупками занимается либо управляющий, либо я в свободное от других задач время. И наша главная головная боль — это зависимость от привычных поставщиков. Да, мы пользуемся услугами одних и тех же проверенных компаний. Это удобно: не надо искать новых, объяснять спецификации, возиться с доставкой. Но при этом стоимость услуг у нашего текущего поставщика растет каждые полгода-год. Мы видим это по накладным: молоко, стаканчики, сиропы — все дорожает. При этом вести переговоры о снижении цены с монополистом в рамках одного маленького заказа — почти бесполезно».

Среди ожидаемых бизнес-эффектов от внедрения ИИ-закупщика в компании называют снижение фудкоста на 3–7 процентных пунктов, формирование прозрачной истории цен по категориям, создание рейтингов поставщиков по качеству и надежности, а также доступ к аналитике экономии в режиме реального времени. Кроме того, система позволяет выстроить регулярную тендерную деятельность без расширения штата и консолидировать все коммуникации с поставщиками в едином цифровом контуре.