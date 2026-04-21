CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

В Подмосковье услуга по оказанию экстренной соцпомощи стала удобнее

Новый сервис в услуге по оказанию экстренной социальной помощи позволяет совершеннолетним членам семьи давать согласие на обработку персональных данных в электронном виде. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Теперь совершеннолетние члены семьи, указанные в заявлении, могут онлайн дать согласие на обработку персональных данных. Умный сервис проверит, есть ли у них профиль на регпортале, и автоматически отправит уведомление в личный кабинет. Так что сканировать и прикреплять бумажные согласия больше не нужно: все оформляется в электронном виде», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

В Московской области экстренную социальную помощь могут получить одиноко проживающие граждане и семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации – например, из‑за инвалидности, безработицы, малообеспеченности, повреждения или утраты жилья. Помощь предоставляется, если доход на каждого члена семьи не превышает региональный прожиточный минимум.

Какого эффекта можно ждать от цифровизации закупок цифровизация

Заранее проверить право на получение выплаты можно с помощью специального сервиса в онлайн-услуге. Он делает расчет с учетом: количества членов семьи, их доходов за три календарных месяца, предшествующих месяцу перед подачей заявки, а также размера прожиточного минимума в регионе.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Поддержка» – «Помощь в сложных ситуациях». Получить экстренную социальную помощь можно один раз в год.

Подписаться на новости Короткая ссылка


CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

