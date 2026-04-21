Sitronics Group обеспечила зарядной инфраструктурой новый клубный квартал Skolkovo One. Проект при участии компании реализован в поселке Заречье Одинцовского городского округа, в непосредственной близости от Мещерского парка. Об этом CNews сообщил представитель компании.

Для оснащения жилого квартала были выбраны станции Estation Mini («Естейшн мини») мощностью 22 кВт. Это оптимальное решение для жилых комплексов: переменный ток обеспечивает бережную зарядку аккумулятора во время длительной стоянки, что продлевает срок службы батареи электромобиля.

«Зарядная инфраструктура сегодня становится обязательным стандартом для жилья бизнес-класса. Интеграция наших станций в проект Skolkovo One — это ответ на растущий запрос жителей Подмосковья на комфортную эксплуатацию электротранспорта», — отметил директор центра разработки ЭЗС Sitronics Group Владимир Динькевич.

Sitronics Group производит собственную линейку медленных и быстрых зарядных станций — eStation Mini и eStation Mini Duo («Естейшн мини» и «Естейшн мини дуо») на 22 и 44 кВт, eStation Super («Естейшн супер») до 262 кВт и ультрабыстрые ЭЗС до 900 кВт eStation Ultra («Естейшн ультра»). Компания сотрудничает с крупнейшими федеральными девелоперами и создает в их жилых комплексах сети электрозарядных станций (ЭЗС) в разных регионах страны. А также является застройщиком и проектировщиком береговых зарядных станций для электросудов.

Инфраструктура для электромобилей Sitronics Group гармонично дополняет экоконцепцию проекта Skolkovo One. Все три корпуса первой очереди квартала обладают классом энергоэффективности А+, который подтвержден по итогам тепловизионного и энергетического обследования. Высокий класс энергоэффективности позволяет оптимизировать затраты на энергоресурсы (тепло и электричество).

