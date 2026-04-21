«СберТех» и «Флант» помогут бизнесу создавать высоконагруженные приложения

Российские разработчики «СберТех» (дочерняя компания Сбербанка) и «Флант» подписали меморандум о стратегическом партнерстве. Соглашение направлено на формирование комплексного технологического стека для гибкого создания, интеграции и поддержки высоконагруженных корпоративных приложений в контейнерных средах. Об этом CNews сообщили представители «СберТеха».

Подписание меморандума открывает новый этап технологического сотрудничества «СберТеха» и «Фланта» по направлениям платформенных решений и микросервисной архитектуры. Продукты компаний актуальны для корпоративного сегмента, где контейнерная инфраструктура выступает базой для развития внутренних цифровых платформ и прикладных сервисов. В этом контексте разработчики сосредоточатся на объединении экспертизы и опыта в области построения и сопровождения архитектур, рассчитанных на высокую нагрузку, масштабируемость приложений и длительную промышленную эксплуатацию.

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха»: «Как разработчик, мы видим свою миссию в поставке рынку зрелых, современных инструментов, помогающих клиентам не просто перейти на микросервисную архитектуру, но и повысить защищенность и эффективность использования инфраструктуры. В партнерстве с «Флантом» мы будем развивать стек совместимых решений, в том числе на базе ИИ, для усиления безопасности контейнерных сред, оптимизации ресурсозатрат, ускорения вывода продуктов на рынок. Работа в этом направлении станет еще одним шагом на пути к технологической зрелости российского бизнеса и лидерству отечественной ИТ-отрасли».

Александр Титов, генеральный директор компании «Флант»: «Мы убеждены, что будущее российской ИТ-инфраструктуры — в открытых, совместимых решениях, которые позволяют выстраивать единое и предсказуемое пространство управления. Сотрудничество со «СберТехом» наглядно демонстрирует, как две сильные платформы могут дополнять друг друга, устраняя разрозненность инструментов и создавая бесшовную среду для работы с контейнерами. Вместе мы формируем целостный технологический стек, который обеспечивает надежность, безопасность и эффективность эксплуатации высоконагруженных приложений».

Ранее «СберТех» и «Флант» подтвердили совместимость своих решений для управления контейнерными средами Platform V Synapse Service Mesh и Deckhouse Kubernetes Platform. В связке инструменты обеспечивают управляемое взаимодействие микросервисов, повышают наблюдаемость и устойчивость приложений.