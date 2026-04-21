«Отелло» запустил ИИ-ассистента для планирования путешествий

На «Отелло» появился ИИ-ассистент, который поможет путешественникам на всех этапах подготовки к поездке — от поиска подходящего отеля до составления плана активностей на день. Например, у нейросети можно попросить составить подборку отелей по пожеланиям, уточнить, есть ли парковка, какие магазины рядом, где вкусно позавтракать или куда сходить погулять и какие достопримечательности точно стоит посетить. Об этом CNews сообщили представители 2ГИС.

«Интеграция искусственного интеллекта в сервис бронирования помогает сделать путь к поездке проще и быстрее. Наша основная задача здесь — создать ИИ-ассистента, который сможет сопровождать путешественников на всех этапах. Чтобы избежать неточных или выдуманных ответов, наша нейросеть опирается только на проверенные источники — данные от отелей и партнеров, а также на справочные данные и отзывы 2ГИС» — отметила Дарья Резанова, менеджер продукта «Отелло».

«Еду в Сочи, хочу отель с бассейном» — ИИ поможет подобрать подходящие отели

Чтобы подобрать отель с помощью ИИ, достаточно просто описать запрос своими словами, рассказать о пожеланиях и целях — например: «еду в Сочи на выходные с друзьями, хочу хороший отель с бассейном» или «хочу отель рядом с Эрмитажем», — и нейросеть сделает подборку актуальных вариантов, которые соответствуют пожеланиям.

В чате с ИИ-ассистентом подборка представлена в формате виджетов с карточками отелей, где можно пролистать галерею фото, добавить понравившийся отель в избранное и изучить краткое описание каждого отеля с акцентом на тех вещах, которые были в запросе пользователя. А также посмотреть на карте, где находятся предложенные отели. Выбрать отель можно прямо в чате с нейросетью, а после перейти на страницу отеля, чтобы продолжить его изучение или забронировать.

Куда сходить вечером, есть ли тапочки и как все успеть?

Задать вопрос ИИ-ассистенту можно на разных этапах процесса бронирования — например, во время изучения отелей, ИИ проанализирует отзывы и расскажет, на что обратить внимание, а уже после бронирования — подскажет прогноз погоды и что точно стоит взять с собой в поездку. Нейросеть понимает контекст и знает, на каком этапе находится путешественник, о каком отеле идет речь и в какие даты планируется поездка.

«20% запросов в службу поддержки «Отелло» — это вопросы о конкретных отелях в процессе выбора или уточнения уже после бронирования: есть ли фен, парковка, можно ли оставить багаж, в какое время подают завтрак и т.д. Поэтому в первую очередь мы научили нашу нейросеть в формате привычного диалога быстро и кратко отвечать гостям на интересующие их вопросы об отелях» — сказала Дарья Резанова, менеджер продукта «Отелло».

Нейросеть «Отелло» поможет узнать больше не только о самом отеле и доступных услугах, но и об интересных местах поблизости. Опираясь на данные 2ГИС о компаниях и на реальные отзывы пользователей, ИИ-ассистент расскажет, где можно вкусно поесть, выпить кофе с лучшим видом, куда стоит сходить на экскурсию или где купить сувениры, а также сориентирует, где ближайший магазин, аптека, музей или другая нужная локация. Нейросеть не только расскажет о достопримечательностях и местах, которые стоит посетить, но также поможет составить план на день и поделится советами, как лучше спланировать маршрут, чтобы ничего не упустить.

«Искусственный интеллект умеет пока далеко не все, но мы верим, что он способен помогать путешественникам и делать их путь к планированию поездок проще и быстрее. Мы много знаем об отелях и интересных местах и всегда рады делиться этими знаниями. Интеграция нейросети — это один из способов сделать этот процесс быстрым и удобным. Мы планируем продолжать развивать функционал нашего ИИ-ассистента — улучшать текущие сценарии и добавлять новые, в том числе те, которые помогут выбирать не только отели, но и направления для путешествий» — сказала Дарья Резанова, менеджер продукта «Отелло».

