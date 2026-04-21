CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация Искусственный интеллект
|

Незрячие и слабовидящие пользователи смогут общаться с «Алисой AI»

«Яндекс» адаптировал чат с «Алисой AI» для незрячих и слабовидящих пользователей. Теперь приложение и веб-версия поддерживают работу со скринридерами — программами экранного доступа, которые озвучивают содержимое экрана или выводят его на брайлевский дисплей. Это позволит людям с особенностями зрения пользоваться всеми ключевыми возможностями ИИ-ассистента. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

«Алиса AI» помогает пользователям в решении самых разных задач. Например, ИИ-ассистент сгенерирует или отредактирует текст, придумает рецепт ужина из оставшихся в холодильнике продуктов и порекомендует подходящие фильмы на вечер. А еще «Алиса AI» может сравнить цены разных маркетплейсов на интересующий товар или составить подробный план путешествия со ссылками на достопримечательности.

Чтобы чат с «Алисой AI» мог работать с программами экранного доступа, в приложение была добавлена специальная разметка. Ко всем элементам — например, кнопкам и полям ввода — добавили понятные скринридерам подписи. А переключаться между элементами интерфейса теперь можно и с помощью клавиатуры.

«Алиса AI» работает на базе нового поколения генеративных моделей семейства Alice AI. В него вошли самые мощные модели «Яндекса»: Alice AI LLM, Alice AI Art и Alice AI VLM.

Обновленная версия чата с «Алисой AI» доступна как для устройств на Android и iOS, так и в веб-версии.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ назвали имена победителей премии Data Fusion Awards 2026

В Японии остановились производства NAND-памяти и химикатов для выпуска чипов

На рынок вышла платформа мониторинга для малого и среднего бизнеса

Знаменитому российскому производителю БПЛА не удалось взыскать со страховщиков 8,6 миллиардов

Кредитный бэк-офис на импортонезависимом стеке: подготовка инфраструктуры к росту объемов кредитования

Каждому россиянину присвоят отдельный цифровой медицинский профиль к 2030 году

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Band 11: компактный ассистент по оценке здоровья

Обзор смартфона HUAWEI nova 15 Pro: стильный и сбалансированный

Показать еще

Наука

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности
Показать еще