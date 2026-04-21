MES-системы на базе платформы ИНКА появятся на рынке Узбекистана

Узбекистанская компания Promkipavtomatika Engineering будет создавать промышленные решения на базе российской цифровой платформы для разработки бизнес-приложений и MES-систем ИНКА («Индустриальная Кибернетическая платформа»). Об этом CNews сообщили представители ИНКА.

Выход на рынок Узбекистана стал первым шагом команды ИНКА к развитию экспорта продуктов, созданных на базе платформы. В соответствии с подписанным соглашением о сотрудничестве компания Promkipavtomatika Engineering будет создавать и внедрять промышленные решения для автоматизации предприятий на базе российской платформы и участвовать в их продвижении на рынке.

Архитектура платформы ИНКА, основанная на совместимых микросервисах, ускоряет создание и внедрение решений, снижая затраты на интеграцию. В состав платформы входят фреймворк ИНКА и набор базовых функциональных модулей для создания MES-систем. Решения на ее основе успешно внедрены на крупнейших промышленных предприятиях России, в том числе в металлургической и горнодобывающей отраслях.

Promkipavtomatika Engineering – узбекистанская инжиниринговая компания, которая занимается проектированием и внедрением систем автоматизации на промышленных предприятиях. Она работает в химическом, нефтегазовом, горнодобывающем, строительном, пищевом и автомобилестроительном секторах промышленности.

Компания предоставляет услуги полного цикла – от разработки технических решений до ввода систем в эксплуатацию.

Импортонезависимость

На первом этапе сотрудничества специалисты Promkipavtomatika Engineering пройдут обучение по работе с платформой и получат доступ к среде разработки ИНКА.

«Выход на зарубежный рынок – закономерный и важный шаг нашей команды в рамках активного продвижения платформы. В компании Promkipavtomatika Engineering мы видим партнера с глубокой экспертизой и признанной репутацией на рынке Узбекистана. Вместе с ним мы сможем предложить местным компаниям продукты для создания надежных и легко масштабируемых систем управления производством», – отметил архитектор платформы ИНКА Андрей Степанов.

«Мы видим большой запрос от промышленных предприятий Узбекистана на системы цифровизации и автоматизации бизнес-процессов, поэтому высоко оцениваем перспективы сотрудничества с командой ИНКА. У нее есть все необходимые компетенции, а главное – опыт участия в крупных инфраструктурных проектах, который, без сомнений, полезен и для создания MES-систем в соответствии с особенностями их потенциальных заказчиков в Узбекистане», – сказал директор компании Promkipavtomatika Engineering Павел Арутюнов.

