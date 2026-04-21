Leomax увеличил продуктивность отдела продаж в пять раз с помощью «Скорозвона»

Компания Leomax (Молдова) начала использовать сервис «Скорозвон» для автоматизации исходящих звонков — это позволило увеличить количество звонков на одного менеджера в пять раз и масштабировать отдел продаж в четыре раза. Об этом CNews сообщили представители «Скорозвона».

Leomax, компания по продаже бытовой техники, объединяющая телевизионный канал, интернет-магазин и контакт-центр, реализовала проект по оптимизации работы отдела продаж. Ранее менеджеры не успевали обрабатывать весь объем доступных контактов, тратили до 50% рабочего времени на ожидание соединения, автоответчики и недозвоны, что приводило к профессиональному выгоранию и росту текучести кадров.

С переходом на сервис «Скорозвон» компания автоматизировала исходящие звонки. Диалер автоматически набирает несколько номеров одновременно и соединяет менеджера только с клиентом, который ответил на звонок. Сервис также обеспечивает прозрачный контроль и отчетность по ключевым показателям работы менеджеров и отдела в целом.

Александр Перфилов, ИТ-директор «Росводоканала»: Изношенность сетей водоснабжения достигает 80%, так что ИТ-проекты финансируются по остаточному принципу
Среди ключевых результатов: в пять раз увеличилось количество звонков на одного менеджера — с 100 до 500 в день; 20 тыс. контактов обрабатываются отделом ежедневно — раньше этот показатель составлял 20 тыс. в месяц; в два раза снизились потери рабочего времени менеджера — время в разговоре с 50% до 97%; в четыре раза увеличилась численность отдела продаж — с 10 до 40 человек.

Максим Карабецки, руководитель КЦ: «Сервис «Скорозвон», и, в частности, модуль предиктивного набора, стал для нас точкой масштабирования. Ранее мы не успевали обрабатывать все контакты, менеджеры прекращали работу с базами после серии недозвонов и автоответчиков, выгорали и увольнялись. С переходом на «Скорозвон» мы смогли эффективно использовать практически 100% рабочего времени сотрудников, процесс работы стал значительно проще».

Другие материалы рубрики

Ловушка универсальности: почему систему управления услугами нельзя выбирать по списку функций

В Японии остановились производства NAND-памяти и химикатов для выпуска чипов

Павел Костюрин, «Инфосистемы Джет»: Как мировые тренды меняют рынок ЦОД в России

Знаменитому российскому производителю БПЛА не удалось взыскать со страховщиков 8,6 миллиардов

«Северсталь» нашла замену для Microsoft Orchestrator на основе российской платформы автоматизации управления

Каждому россиянину присвоят отдельный цифровой медицинский профиль к 2030 году

Техника

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Band 11: компактный ассистент по оценке здоровья

Обзор смартфона HUAWEI nova 15 Pro: стильный и сбалансированный

Показать еще

Наука

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности
Показать еще