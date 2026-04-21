Компания «Инфаприм» перевела все кадровые процессы в цифру на базе Directum HR Pro

Производитель детского и специализированного питания «Инфаприм» управляет трудоустройством, отпусками, командировками и служебными поездками сотрудников в электронном формате. Внедрение Directum HR Pro заняло пять месяцев. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Компания поставила перед собой задачу в короткий срок цифровизировать ключевые HR-процессы. Совместно со специалистами «Старков Групп», генерального партнера Directum, команда «Инфаприм»: подключила сотрудников к Directum HR Pro, выпустила для них усиленные неквалифицированные электронные подписи; перевела в цифру прием на работу, в том числе удаленный; организовала планирование отпусков в электронном формате и контроль выплаты отпускных; настроила в системе работы по командировкам, служебным поездкам, авансовым отчетам.

Максим Высотский, главный бухгалтер «Инфаприм»: «Мы перевели в электронный вид все документы, которые предусмотрены HR Pro, и этим гордимся. Чем больше процессов в цифре, тем выше эффективность и сотрудников, и компании в целом».

Александр Перфилов, ИТ-директор «Росводоканала»: Изношенность сетей водоснабжения достигает 80%, так что ИТ-проекты финансируются по остаточному принципу
До проекта кадровые процессы в «Инфаприм» были частично автоматизированы, но функциональных возможностей оказалось недостаточно для полноценного безбумажного ведения кадров. График отпусков продолжали собирать в Excel, HR-директор тратила значительное время на его консолидацию и проверку. Прием на работу, оформление дополнительных соглашений, командировки и авансовые отчеты частично оставались на бумаге, что замедляло процессы и создавало риски при передаче документов между регионами.

В планах «Инфаприм» — развивать функциональность системы по командировкам и авансовым отчетам. Также компания изучает ИИ-возможности экосистемы Directum.

Другие материалы рубрики

Ловушка универсальности: почему систему управления услугами нельзя выбирать по списку функций

В Японии остановились производства NAND-памяти и химикатов для выпуска чипов

На рынок вышла платформа мониторинга для малого и среднего бизнеса

Знаменитому российскому производителю БПЛА не удалось взыскать со страховщиков 8,6 миллиардов

Павел Костюрин, «Инфосистемы Джет»: Как мировые тренды меняют рынок ЦОД в России

Каждому россиянину присвоят отдельный цифровой медицинский профиль к 2030 году

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Band 11: компактный ассистент по оценке здоровья

Обзор смартфона HUAWEI nova 15 Pro: стильный и сбалансированный

Показать еще

Наука

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности
Показать еще