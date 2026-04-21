«Электрорешения» выпустила программируемые логические контроллеры D-Card

Компания «Электрорешения», представитель бренда EKF в России, выпустила новинку в линейке средств промышленной автоматизации — программируемые логические контроллеры D-Card. Решение создано для задач, где особенно важны высокая скорость реакции, отказоустойчивость и гибкость масштабирования: от насосных станций и систем вентиляции до технологических линий и другого критически важного оборудования. Об этом CNews сообщил представитель «Электрорешений».

В современных промышленных системах автоматизации контроллер должен не только быстро выполнять команды, но и обеспечивать стабильную работу при сбоях питания, поддерживать интеграцию в существующую инфраструктуру и соответствовать требованиям непрерывных технологических процессов. Именно на эти задачи ориентированы D-Card бренда EKF. Контроллеры позволяют строить надёжные системы управления без избыточной сложности, сохраняя при этом высокую производительность и удобство эксплуатации.

«Запуская линейку D-Card, мы предлагаем рынку не просто контроллер, а гибкий инструмент для решения сложных задач автоматизации. Сочетание среды CODESYS, резервируемой платформы, и широкого выбора протоколов обмена данными позволяет предприятиям проводить модернизацию систем с минимальными затратами времени и ресурсов», — отметил Алексей Клыков, руководитель бизнес-юнита «Автоматизация» компании «Электрорешения» (бренд EKF).

D-Card разработаны для применения в проектах, где отказ оборудования может повлечь за собой остановку процесса. Одним из ключевых преимуществ новинки стала скорость выполнения команд менее 2 нс, что позволяет оперативно реагировать на аварийные ситуации и управлять процессами в режиме реального времени. Поддержка масштабирования до 16 модулей ввода/вывода локально и примерно 4000 с помощью удалённого ввода и вывода дает возможность адаптировать решение под задачи различной сложности, а резервирование контроллера с «горячей» заменой обеспечивает бесперебойную работу даже во время технического обслуживания.

Для интеграции в промышленные сети контроллеры D-Card поддерживают популярные протоколы связи Modbus TCP/RTU, EtherCAT, EtherNet/IP, PROFINET, OPC UA, MQTT, CANopen, а также оснащены встроенными интерфейсами для подключения к существующей инфраструктуре. Дополнительную надёжность обеспечивает резервированное питание, позволяющее сохранять работоспособность при сбоях основного источника. Самозажимные клеммы Push-In упрощают и ускоряют монтаж, а среда разработки CODESYS V3.5 SP18 делает программирование и отладку более удобными для инженеров и интеграторов.

Еще одно преимущество новинки — встроенный веб-сервер, который обеспечивает удалённый мониторинг параметров процесса через обычный браузер. Это упрощает контроль за состоянием оборудования и позволяет операторам своевременно принимать управленческие решения на основе актуальных данных. Благодаря визуализации и совместимости с оборудованием разных производителей контроллеры D-Card подходят как для новых проектов, так и для модернизации уже действующих систем автоматизации.

В составе технологических линий устройство координируют работу нескольких приводов и может обеспечить точную синхронизацию процессов в 256 осях. А возможность «горячей» замены контроллера без остановки производства помогает минимизировать простои и повысить общую эффективность эксплуатации.