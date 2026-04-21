«Электрорешения» выпустила программируемые логические контроллеры D-Card

Компания «Электрорешения», представитель бренда EKF в России, выпустила новинку в линейке средств промышленной автоматизации — программируемые логические контроллеры D-Card. Решение создано для задач, где особенно важны высокая скорость реакции, отказоустойчивость и гибкость масштабирования: от насосных станций и систем вентиляции до технологических линий и другого критически важного оборудования. Об этом CNews сообщил представитель «Электрорешений».

В современных промышленных системах автоматизации контроллер должен не только быстро выполнять команды, но и обеспечивать стабильную работу при сбоях питания, поддерживать интеграцию в существующую инфраструктуру и соответствовать требованиям непрерывных технологических процессов. Именно на эти задачи ориентированы D-Card бренда EKF. Контроллеры позволяют строить надёжные системы управления без избыточной сложности, сохраняя при этом высокую производительность и удобство эксплуатации.

«Запуская линейку D-Card, мы предлагаем рынку не просто контроллер, а гибкий инструмент для решения сложных задач автоматизации. Сочетание среды CODESYS, резервируемой платформы, и широкого выбора протоколов обмена данными позволяет предприятиям проводить модернизацию систем с минимальными затратами времени и ресурсов», — отметил Алексей Клыков, руководитель бизнес-юнита «Автоматизация» компании «Электрорешения» (бренд EKF).

D-Card разработаны для применения в проектах, где отказ оборудования может повлечь за собой остановку процесса. Одним из ключевых преимуществ новинки стала скорость выполнения команд менее 2 нс, что позволяет оперативно реагировать на аварийные ситуации и управлять процессами в режиме реального времени. Поддержка масштабирования до 16 модулей ввода/вывода локально и примерно 4000 с помощью удалённого ввода и вывода дает возможность адаптировать решение под задачи различной сложности, а резервирование контроллера с «горячей» заменой обеспечивает бесперебойную работу даже во время технического обслуживания.

Для интеграции в промышленные сети контроллеры D-Card поддерживают популярные протоколы связи Modbus TCP/RTU, EtherCAT, EtherNet/IP, PROFINET, OPC UA, MQTT, CANopen, а также оснащены встроенными интерфейсами для подключения к существующей инфраструктуре. Дополнительную надёжность обеспечивает резервированное питание, позволяющее сохранять работоспособность при сбоях основного источника. Самозажимные клеммы Push-In упрощают и ускоряют монтаж, а среда разработки CODESYS V3.5 SP18 делает программирование и отладку более удобными для инженеров и интеграторов.

CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ назвали имена победителей премии Data Fusion Awards 2026
CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ назвали имена победителей премии Data Fusion Awards 2026 цифровизация

Еще одно преимущество новинки — встроенный веб-сервер, который обеспечивает удалённый мониторинг параметров процесса через обычный браузер. Это упрощает контроль за состоянием оборудования и позволяет операторам своевременно принимать управленческие решения на основе актуальных данных. Благодаря визуализации и совместимости с оборудованием разных производителей контроллеры D-Card подходят как для новых проектов, так и для модернизации уже действующих систем автоматизации.

В составе технологических линий устройство координируют работу нескольких приводов и может обеспечить точную синхронизацию процессов в 256 осях. А возможность «горячей» замены контроллера без остановки производства помогает минимизировать простои и повысить общую эффективность эксплуатации.

Другие материалы рубрики

Ксения Бокша, VK: Будущее за аналитикой на естественном языке и ИИ-агентами

Российский разработчик: Пришлось избавиться от инвестора, чтобы с 14 попытки попасть в реестр отечественного ПО

Александр Перфилов, ИТ-директор «Росводоканала»: Изношенность сетей водоснабжения достигает 80%, так что ИТ-проекты финансируются по остаточному принципу

Российский разработчик СУБД потратит 1,8 миллиарда на компанию, созданную его гендиректором

«Северсталь» нашла замену для Microsoft Orchestrator на основе российской платформы автоматизации управления

Определен размер технологического сбора, который будут платить россяине при покупках смартфонов и ноутбуков

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор кнопочных телефонов Acer Disco, Twist и Jive: ставка на простоту

Обзор HUAWEI Band 11: компактный ассистент по оценке здоровья

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности
Показать еще