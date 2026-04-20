В Подмосковье назвали самые востребованные комплексные онлайн-услуги

На региональном портале жителям Московской области доступно 27 комплексных онлайн-услуг по разным жизненным ситуациям. Самой популярной за I квартал 2026 г. стала «Запись в кружки, спортивные секции и школы искусств». Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Более 135 тыс. заявлений подали жители региона через комплексные онлайн-сервисы – и это убедительный сигнал, что спрос есть. Когда родитель одним заявлением записывает ребенка сразу в несколько кружков и секций – это реально сэкономленное время и силы. Мы выстраиваем сервисы под конкретные жизненные ситуации людей, а не под удобство системы. Сейчас на региональном портале 27 комплексных услуг – и мы видим, что эта модель работает», – отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Самая востребованная комплексная услуга на региональном портале – «Запись в кружки, спортивные секции и школы искусств». За первые три месяца 2026 г. ей воспользовались более 66 тыс. раз. Эта услуга дает подмосковным родителям по одному заявлению записать ребенка сразу в несколько кружков и секций.

Среди лидеров и комплексная услуга «Справки Минсоцразвития МО» (8,3 тыс. заявлений). С ее помощью можно получить сразу несколько справок одновременно – о мерах социальной, о размере выплаченной компенсации за ЖКУ, для получения бесплатной юридической помощи.

Кроме того, в топ самых популярных комплексных услуг для граждан вошли «Многодетная семья» (7,8 тыс. заявлений). В ее рамках родители с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет могут получить удостоверение многодетной семьи, соцкарту, компенсацию за ЖКУ, выплату на учащегося и льготное питание в школе.

Среди предпринимателей наиболее востребованными стали «Комплексный сервис для бизнеса в рамках контрольно-надзорной деятельности» (4,8 тыс. заявлений), «Выдача разрешения на размещение объектов» (4,7 тыс. заявлений) и «Предоставление земельных участков на торгах» (3,7 тыс. заявлений).