Умная эксплуатация умного кампуса: платформа «Экспло» создала цифрового двойника кампуса мирового уровня «Неймарк» в Нижнем Новгороде

Платформа цифровой эксплуатацией «Экспло» (входит в ГК «Экзон») прошла успешное внедрение на первой очереди ИТ-кампуса мирового уровня «Неймарк». Система охватила 18 зданий студенческого кластера общей площадью 37,4 тыс. кв. метров и объединила эксплуатацию, диспетчеризацию и работу инженерных служб в единой цифровой среде – в соответствии со стандартом инновационной образовательной среды (кампусов) Министерства науки и высшего образования России была реализована АСУЭк (автоматизированная система управления эксплуатацией). Об этом CNews сообщили представители ГК «Экзон».

На стороне «Экспло» собраны цифровые информационные модели всех зданий, интерактивные планы этажей и помещений, данные по инженерным системам и оборудованию, графики обслуживания, чек-листы и маршруты регулярных обходов. Сотрудники службы эксплуатации и управляющей компании работают в системе, используя, в том числе, специальное мобильное приложение. Для обмена информацией запущен в работу чат-бот на платформе отечественного мессенджера Мax.

Инженерная инфраструктура кампуса подключена к единому диспетчерскому центру. В одном интерфейсе доступен централизованный мониторинг и управление всеми инженерными и смежными системами, включая вентиляцию, отопление, водо- и электроснабжение, лифты, видеонаблюдение, СКУД, пожарную и охранную сигнализации, а также учет энергопотребления.

В составе проекта была выполнена интеграция с системой диспетчеризации и управления инженерными системами «Альбакор». За счет этого аварийные события из инженерных систем автоматически попадают в службу эксплуатации, что сокращает время реакции персонала на внештатную ситуацию и упрощает контроль ее устранения.

Для объекта также подготовлен цифровой двойник первой очереди кампуса. В него включены эксплуатационные модели 18 зданий, техническая документация, цифровые паспорта зданий и оборудования, включая историю обслуживания. Модель дополняется в процессе дальнейшей эксплуатации, что позволяет поддерживать данные об объекте в актуальном состоянии.

Отдельное внимание в проекте уделено мобильному приложению для сотрудников. Инженеры получают заявки, проходят обходы по маршрутным картам, фиксируют замечания и закрывают задачи прямо на месте через мобильное приложение. Это ускоряет обслуживание и снижает потери информации между полем и диспетчерским центром.

«Для нас проект в ИТ-кампусе «Неймарк» важен как пример того, какой сегодня должна быть эксплуатация современной образовательной инфраструктуры. Здесь мы автоматизировали отдельные процессы от паспортизации и приема-передачи объекта в эксплуатацию до объединения в единый цифровой контур цифровой модели имущественного комплекса, мониторинга и диспетчеризации, а также бизнес-процесса работы службы эксплуатации и управляющей компании.

Все подходы, которые были отработаны на первой очереди, будут использоваться на следующих этапах. Для заказчика это означает единый стандарт эксплуатации, прозрачность процессов и высокий уровень управляемости объектом» – отметил Александр Гелик, генеральный директор платформы «Экспло».

ИТ-кампус «Неймарк» строится поэтапно и после завершения сможет принять более 8 тыс. студентов.