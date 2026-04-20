ЦНФС защитил привилегированный доступ в сервисе «Плати частями» с помощью Bi.Zone PAM

Компания «Центр новых финансовых сервисов» (ЦНФС) повысила уровень киберустойчивости инфраструктуры за счет Lite-лицензии Bi.Zone PAM. Решение обеспечило высокий уровень защиты и помогло уменьшить бюджет на проект в три раза. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

ЦНФС развивает BNPL-сервис «Плати частями», который объединяет ритейл и финансы. Он автоматизирует оформление заказов, проводит моментальный скоринг клиентов с помощью технологий ML/AI, интегрируется с интернет-магазинами без бумажных договоров. В розничных магазинах этот сервис оплаты частями через терминалы Сбера доступен более чем на 300 тыс. устройств.

Чтобы укрепить защиту, ЦНФС был нужен инструмент для надежного контроля над действиями с критически важными системами ИT-инфраструктуры, например с базами данных и серверами. В любой ИT-среде есть пользователи с привилегированными учетными записями, чьи действия повышают риск утечки данных и сбоев. По данным Bi.Zone TDR, в период с января по сентябрь 2025 г. 39% киберинцидентов в России были связаны с использованием или компрометацией таких учетных записей.

ЦНФС внедрил в свою работу платформу Bi.Zone PAM. Компания выбрала Lite-лицензию, которая позволяет сократить расходы на поддержку системы не требует резервирования избыточных вычислительных мощностей. При этом решение остается масштабируемым и подходит для дальнейшего роста инфраструктуры.

Интеграция прошла без перестройки существующих систем. Команда сохранила фокус на продуктовых задачах, а проект занял меньше времени, чем классические внедрения систем контроля доступа.

Артем Назаретян, руководитель Bi.Zone PAM: «Выстроенная защита привилегированного доступа может предотвратить два из пяти инцидентов кибербезопасности. Это критически важное направление для любой цифровой компании, какого бы размера она ни была. Мы развиваем Bi.Zone PAM по модели нулевого доверия. Это требует внимания не только к безопасности, но и к удобству. Возможность адаптировать надежную защиту под инфраструктуру — существенная часть удобства, и Lite-лицензия Bi.Zone PAM позволяет нам его обеспечивать».

Андрей Алексеев, руководитель управления кибербезопасности ООО «Центр новых финансовых сервисов»: «Основной вопрос растущего бизнеса — не «что делать?», а «что пока делать не будем?». Однако в технологиях оплаты невозможно отложить защиту пользователей. Из-за этого при поиске системы контроля доступа мы делали ставку на архитектуру: выбирали функциональное решение, простое для внедрения и эксплуатации. Проект с Bi.Zone позволил нам не перестраивать ИT-инфраструктуру и не оттягивать ресурсы команды с ключевых бизнес-задач, в то же время достичь ожидаемого уровня безопасности».

После внедрения Bi.Zone PAM компания усилила контроль привилегированных учетных записей, сократила риски компрометации данных и оптимизировала расходы на поддержку инфраструктуры. Платформа уже работает в промышленном режиме и готова к дальнейшему расширению.

Другие материалы рубрики

Павел Костюрин, «Инфосистемы Джет»: Как мировые тренды меняют рынок ЦОД в России

Не в ту дверь: ИТ-компании российских миллиардеров вышли из «Цифровой экономики»

«Авито Тех» расширяет модель поставки платформы A/B-тестирования

В России освоено производство стратегического материала для тепловизоров нового поколения, критически важных на поле боя

Ловушка универсальности: почему систему управления услугами нельзя выбирать по списку функций

Российские ведомства и госорганизации накажут за неправильную установку российского ПО. Но заплатить штраф выгоднее, чем ставить ПАК

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI Band 11: компактный ассистент по оценке здоровья

Обзор смартфона HUAWEI nova 15 Pro: стильный и сбалансированный

Обзор ноутбука Acer Nitro V 16S AI: симбиоз мобильности и игровой мощности

Показать еще

Наука

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности
Показать еще