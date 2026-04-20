CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация ИТ в госсекторе
|

«Тензор» продлил статус оператора ЭДО и электронной отчетности

Федеральная налоговая служба продлила компании «Тензор» статус оператора электронной отчетности и электронного документооборота до марта 2028 г. Соответствующее решение принято 5 марта 2026 . Об этом CNews сообщили представители «Тензор».

«Продление статуса оператора ЭДО — это подтверждение надежности нашей инфраструктуры и доверия со стороны регулятора. Мы продолжаем развивать электронный документооборот как базовую цифровую среду для бизнеса, делая его более удобным, быстрым и незаметным для пользователя», — сказал Евгений Голованов, руководитель департамента по работе с государственными органами компании «Тензор».

Компания остается в реестре операторов ФНС и продолжает обеспечивать юридически значимый электронный обмен документами как между организациями, так и между бизнесом и государством. Сервисы Saby включены в белый список Минцифры и сохраняют работоспособность даже при ограничениях мобильного интернета.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

