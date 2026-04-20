Стартап магистранта ИТМО для автоматизации строительства частных домов привлек 120 миллионов инвестиций

Магистрант программы AI Talent Hub Университета ИТМО Алексей Кушнир разработал ИИ-экосистему «Пазл Дом» для сквозного управления финансированием и строительством частных домов, собравшую более 120 млн инвестиций. Система с виртуальным ИИ-ассистентом автоматизирует ключевые этапы строительства — от расчета бюджета и финансового анализа сметы до контроля хода работ и оформления всех документов. Экосистема «Пазл Дом» объединяет заказчиков, подрядчиков и банки в едином цифровом контуре, делая строительство дома прозрачным, безопасным и управляемым даже для непрофессионального пользователя. Об этом CNews сообщили представители ИТМО.

Алексей Кушнир развивает проект с Алексеем Горулевым «Пазл Дом» с 2022 г. Идея реализации проекта пришла из профессионального опыта, основатели проекта работали в сфере цифровизации строительства и BIM-моделирования больше 15 лет. По словам Алексея Горулева, рынок индивидуального жилищного строительства на данный момент аналогичен рынку такси в нулевые, когда процесс поиска подрядчика и сопутствующие процессы происходят кустарным образом. Необходимость увеличения роли ИИ в проекте привело Алексея Кушнира в Университет ИТМО, где в проектной магистратуре по искусственному интеллекту получилось вывести разработку на новый уровень, акцентировав внимание на повышении качества.

Сегмент индивидуального жилищного строительства остается одним из самых сложных и непрозрачных на рынке недвижимости. В 2025 на ИЖС пришлось 59% объема сданного в эксплуатацию жилья, при этом более 90% проектов носят точечный характер застройки и реализуются по индивидуальным сценариям, без стандартизированных решений, автоматизации процессов и строительного контроля. Это приводит к ручной проверке смет и подрядчиков, затянутым срокам согласования финансирования и повышенным рискам для всех участников процесса. «Пазл Дом» решает эту проблему за счет цифровизации всего жизненного цикла строительства частного дома.

В основе платформы — цифровой клиентский путь, проходя по которому пользователи ПАЗЛ ДОМ собирают огромный пазл из данных — «биометрию» каждого дома. С использованием этих данных ИИ за 6,5 сек формирует персонализированные сметные расчеты стоимости строительства, создают цифровой сценарий строительства каждого объекта, формируют цифровые заявки на ипотеку, анализируют риски связанные с земельными участками пользователей и автоматически формируют все необходимые документы. Также подключенные банки предлагают специальные льготные условия. Для пользователя это возможность сократить месяцы подготовки к строительству и оптимизировать затраты. Например, время выдачи ипотеки на платформе получилось сократить с 2-3 недель до 22 ч, а срок одобрения проектного финансирования подрядчика сократили до 16 ч, вместо трех месяцев за счет качественно оформленных документов.

Рынок технологических решений для строительства (PropTech) по прогнозам на 2025–2026 гг. превысит 55 млрд руб., где сегмент ИИ будет расширяться в 1,5–2 раза быстрее общего рынка. На данный момент, проект привлек более 120 млн венчурных инвестиций от фондов «Malina VC» и «Восход», находится на стадии раннего роста и развивается на рынках России и Турции в формате партнёрских и пилотных проектов. На данный момент в экосистеме «Пазл Дом» зарегистрировано более трех тыс. пользователей и 300 подрядчиков.