Специально для российского рынка: OnePlus представляет умные часы OnePlus Watch 4

Вслед за запуском смартфона OnePlus Nord 6 компания OnePlus представляет еще одну новинку для российского рынка — умные часы OnePlus Watch 4, сочетающие множество функций мониторинга здоровья, расширенные возможности синхронизации со смартфоном, встроенный ИИ ассистент Gemini и длительное время автономной работы. Об этом CNews сообщили представители OnePlus.

Часы OnePlus Watch 4, разработанные с учетом потребностей пользователей, которым важно сочетание классического дизайна, современных технологий и надежности, способны предоставить максимум возможностей в повседневном использовании.

OnePlus Watch 4 выполнены в классическом круглом форм-факторе и оснащены корпусом из титанового сплава с сапфировым стеклом, что обеспечивает высокую прочность и устойчивость к повреждениям. Вес устройства составляет около 43 г, а толщина корпуса — около 11 мм, благодаря чему часы остаются удобными для ежедневного ношения и подходят для длительного использования.

Часы оснащены 1,5-дюймовым дисплеем с пиковой яркостью до 3000 нит, что обеспечивает хорошую читаемость информации даже при ярком освещении. Устройство соответствует стандартам защиты IP68, IP69 и 5ATM, а также прошло сертификацию MIL-STD-810H, что позволяет использовать часы во время тренировок и активного отдыха.

OnePlus Watch 4 работают на базе Wear OS 6.0 от Google и имеют поддержку интеллектуального помощника Gemini AI, позволяя быстро получать уведомления и отвечать на них прямо с экрана часов, управлять функциями устройства и взаимодействовать с приложениями с помощью голосовых команд.

Аккумулятор емкостью 632 мАч обеспечивает до 5 дней работы в «Умном режиме» и до 16 дней в режиме энергосбережения, что делает устройство удобным для длительного использования без частой подзарядки.

Часы поддерживают более 11 профессиональных спортивных режимов, включая бег, плавание, велосипед, лыжи и другие виды активности. Также реализована функция 60-секундного анализа состояния здоровья, позволяющая отслеживать ключевые показатели, включая частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови, параметры сна и общее состояние организма.

Дополнительным преимуществом стала поддержка двухчастотного GPS (L1 + L5), обеспечивающего более точное определение маршрута и расстояния до цели.

Цена: от 17,6 тыс. руб. В течение первых пяти дней продаж — с 20 по 24 апреля 2026 г. — каждый покупатель OnePlus Watch 4 получит в подарок беспроводные наушники OnePlus Nord Buds 3R случайного цвета.