SimpleOne выпустила платформу 1.32 с контролем конфигураций и точными метриками SLA

SimpleOne (направление прикладных бизнес-систем корпорации ITG) выпустила обновление Low-Code платформы версии 1.32.0. В релизе компания сосредоточилась на включении в рабочие процессы операций с расширенной моделью записи (Record Extended Model, REM), повышении точности метрик соглашений об уровне обслуживания, а также на обеспечении стабильной загрузки и удобном мониторинге крупных конфигурационных пакетов. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne.

Теперь платформа гарантирует стабильную загрузку больших конфигурационных пакетов, в том числе содержащих более 100 тыс. записей. Администраторы могут отслеживать статус каждого пакета в специальном виджете, расположенном в хедере агентского интерфейса: он всегда доступен вне зависимости от того, в каком разделе платформы находится пользователь. Виджет уведомляет о появлении новых событий, поэтому во время загрузки пакета можно спокойно заниматься другими задачами — не нужно самостоятельно следить за выполнением. По принципу работы виджет аналогичен инструменту мониторинга импорта данных, уже знакомому пользователям платформы.

Второе изменение касается расчета метрик SLA (Service Level Agreement —соглашение об уровне обслуживания). Если индикация создается уже после того, как запись побывала в состоянии паузы, система автоматически анализирует историю записи, находит эти периоды и учитывает их при расчете метрики. Это позволяет SLA-показателям точнее отражать реальную картину работы — без искажений из-за того, что индикация была запущена позже фактических событий.

В версии 1.32 появилась поддержка операций с REM (Record Extended Model) в рабочих процессах, что расширяет сценарии автоматизации в приложениях на базе платформы.

«Мы обеспечили стабильную загрузку даже очень больших конфигурационных пакетов и дали администраторам удобный инструмент контроля прямо в интерфейсе платформы. Также добавили поддержку операций с REM в рабочих процессах и уточнили логику расчета SLA-метрик — теперь индикации корректно учитывают периоды паузы, которые предшествовали их созданию», — сказал Илья Радченко, директор по платформенным продуктам SimpleOne, корпорация ITG.

