«Росмолодежь.Предпринимай» сократила время на подготовку протоколов с помощью «ГИД-Секретаря»

Команда «Росмолодежь.Предпринимай» протестировала решение «ГИД-Секретарь» для автоматизации протоколирования встреч. Пилот подтвердил, что сервис позволяет существенно снизить затраты времени на подготовку итоговых материалов. Об этом CNews сообщили представители ООО «Оператор Газпром ИД».

Инструмент применялся в двух основных форматах: во время онлайн-встреч с подключением секретаря, а также при обработке загруженных аудиозаписей. Такой подход позволил закрыть несколько задач — от фиксации обсуждений до расшифровки и структурирования уже проведенных встреч.

Особенностью внедрения стало отсутствие этапа доработок: команда использовала готовые протоколы без настройки под отдельные сценарии пользователей. Оперативный старт работы с сервисом позволил оценить эффект автоматизации без дополнительных затрат времени и ресурсов.

По итогам пилота расчетная экономия времени на подготовку протоколов составила 4,64 часа. Снижение трудозатрат было достигнуто за счет автоматического формирования структурированных итогов встреч, включая ключевые договоренности и результаты обсуждений.

В команде «Росмолодежь.Предпринимай» отмечают, что использование сервиса позволило упростить процесс фиксации встреч и снизить нагрузку на сотрудников.

«Раньше подготовка протоколов требовала отдельного времени после каждой встречи. Сейчас значительная часть этой работы автоматизирована — мы получаем структурированный результат практически сразу. Это упрощает контроль договоренностей и ускоряет дальнейшую работу по задачам», – отметил Максим Погорелов, координатор по информационным технологиям «Росмолодежь.Предпринимай».

В свою очередь, команда «ГИД-Секретаря» подчеркивает, что подобные кейсы демонстрируют ценность базового сценария использования.

«Мы видим, что даже без кастомизации пользователи получают ощутимый эффект. Автоматизация протоколов — это быстрый способ сократить рутину и повысить прозрачность коммуникаций внутри команды. В дальнейшем такие команды, как правило, переходят к более продвинутым сценариям использования», – отметил Павел Боюка, директор ИИ продуктов ООО «Оператор Газпром ИД».

Особую актуальность такие решения приобретают в государственном секторе. Протоколы встреч здесь играют критически важную роль: они фиксируют принятые решения, служат основанием для контроля исполнения поручений и обеспечивают прозрачность работы между подразделениями и ведомствами. При этом высокая нагрузка на сотрудников часто делает ручную подготовку протоколов трудоемким и ресурсоемким процессом.

Автоматизация этой функции позволяет не только экономить время, но и снижать риск потери важных договоренностей, обеспечивать единый стандарт оформления и повышать управляемость процессов.