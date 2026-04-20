«Первый Бит» протестировал российские СУБД для «1С» и подтвердил их готовность к Enterprise‑нагрузкам

ИТ‑компания «Первый Бит» (офис «Спортивная») сообщила о проведении комплексного нагрузочного тестирования российских СУБД на базе PostgreSQL в реальных условиях эксплуатации «1С:ERP» с учетом боевых сценариев: одновременная работа 1 тыс. пользователей, фоновые задания, интеграции через веб-сервисы и пиковые HTTP-нагрузки.

Цель проведенного исследования — ответить на ключевой для рынка вопрос: способны ли отечественные и Open Source-решения на базе PostgreSQL обеспечить производительность и стабильность, сопоставимую с MS SQL Server, в условиях реальной эксплуатационной нагрузки уровня Enterprise. Тестирование проводилось на промышленной облачной инфраструктуре Beeline Cloud по единой методике и рекомендованным настройкам. В качестве базового ориентира выступал MS SQL Server (версии 2019 и 2022 г.), традиционно используемый в крупных внедрениях «».

Главный вывод исследования — российские решения на базе PostgreSQL продемонстрировали готовность к эксплуатации в крупных «»‑системах уровня Enterprise. Тесты показали, что единой «универсальной» СУБД не существует: разные платформы по‑разному ведут себя под одинаковой нагрузкой, поэтому выбор конкретного решения и архитектуры должен опираться на профиль работы конкретной «1С»‑системы.

«Технологический паритет с мировыми лидерами достигнут: российский рынок предлагает СУБД, способные стабильно выдерживать Enterprise-нагрузки, включая пиковые сценарии. Переход на отечественные решения технически оправдан, но требует тщательного архитектурного проектирования. В отличие от экосистемы Microsoft, работающей по принципу «установил и забыл», мир PostgreSQL требует осознанного выбора платформы под конкретный профиль нагрузки», — отметил Гейдар Габриэлянц, руководитель лаборатории высоконагруженных систем компании «Первый Бит» (офис «Спортивная»).

В рамках исследования эксперты «Первый Бит» (офис «Спортивная») протестировали PostgreSQL для 1С, PostgreSQL Pro Enterprise, Platform V Pangolin DB, Arenadata Prosperity, Nexign Nord, Tantor Postgres, MS SQL Server 2019 и MS SQL Server 2022.

Описание протестированных решений и сравнительный анализ их поведения под нагрузкой представлены в открытом отчёте на сайте компании.

цифровизация

Исследование адресовано ИТ‑директорам, архитекторам и владельцам систем, которые: планируют миграцию на отечественные СУБД; проектируют или модернизируют высоконагруженные системы на базе «1С»; хотят понимать, какие архитектурные решения и настройки инфраструктуры критичны для производительности.

В отчёте собраны: методика нагрузочного тестирования и описание тестового полигона; сводные выводы по каждой из протестированных СУБД и их сравнение; общие рекомендации по внедрению российских СУБД для «1С» и выбору архитектуры под различные профили нагрузки.

Полный отчёт «Нагрузочное тестирование отечественных СУБД для 1С» со сравнением российских PostgreSQL‑решений и MS SQL доступен для бесплатного скачивания на сайте «Первый Бит. Спортивная».

