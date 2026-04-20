OkoCRM запустила виджеты: теперь 70% запросов на доработку CRM пользователи могут решить с помощью ИИ

OkoCRM открыла доступ к виджетам — подключаемым пользовательским модулям, которые расширяют интерфейс и функциональность CRM-системы. Инструмент решает одну из главных болей малого и среднего бизнеса при работе с CRM: необходимость подстраиваться под возможности системы вместо того, чтобы система подстраивалась под бизнес. Об этом CNews сообщили представители OkoCRM.

За первые четыре дня с момента запуска пользователи создали более 100 собственных виджетов. Подавляющее большинство из них написано не вручную, а с помощью ИИ и вайб-кодинга. В документации разработчики подготовили Skill для для ИИ Claude, благодаря которому можно описать задачу в свободной форме и получить готовый рабочий файл для загрузки в систему. Это сильно снижает барьер входа для пользователей: базовые знания HTML и JavaScript на практике нужны далеко не всем.

Ежемесячно в поддержку OkoCRM поступает около 350 запросов на доработку системы под нужды конкретного бизнеса. По оценке команды, порядка 70% из них — задачи, которые пользователи теперь могут решить самостоятельно с помощью виджетов, не обращаясь к разработчикам и не ожидая очереди в роадмапе.

Виджет — это набор файлов на JavaScript, CSS и Handlebars-шаблонах, который загружается в OkoCRM и выполняется внутри интерфейса через Widget API. Модуль может отображать собственные кнопки и иконки в карточке сделки, контакта или компании, открывать модальные окна и страницы, читать данные сущностей и реагировать на события системы — открытие карточки, изменение, сохранение. Через виджет можно обращаться и к внешним сервисам по HTTP.

Практические сценарии применения: автоматически рассчитывать маржу, комиссии и бонусы прямо в карточке сделки; добавлять кнопки для нестандартных действий; строить интеграции с сервисами, которых нет в стандартном магазине; проверять контрагентов, генерировать документы, отправлять уведомления во внешние системы.

Если нужно умножать сумму сделки на коэффициент и записывать результат в отдельное поле — достаточно создать виджет с нужной логикой, и задача решена без единого обращения к разработчикам.

«Мы годами слышали один и тот же запрос: дайте нам возможность доработать систему под себя, не ждать обновлений и не зависеть от нашего роадмапа. Теперь каждый, кто умеет писать базовый код, может создать расширение — хоть для себя, хоть для всего рынка. Но то, что мы увидели за первые четыре дня, превзошло ожидания: люди создают виджеты с помощью ИИ, вообще не погружаясь в код. Это и есть будущее бизнес-софта — не универсальные системы с длинным списком функций, а платформы, которые каждый клиент собирает под себя. Через несколько лет мы будем наблюдать только такие продукты: кастомные, живые, заточенные под конкретный бизнес, а не под среднюю температуру по рынку», — сказал основатель OkoCRM Александр Завьялов.

Создание виджетов бесплатно для всех пользователей с активной подпиской. Для старта достаточно базовых знаний HTML, CSS и JavaScript.

Виджеты делятся на два типа. Личные — работают только внутри аккаунта, в котором созданы, публикуются мгновенно и не имеют ограничений по глубине вмешательства в интерфейс. Публичные — размещаются в OkoStore и становятся доступны любому аккаунту в экосистеме OkoCRM. Они проходят модерацию каждой версии, что гарантирует качество для всех пользователей магазина. Публичные виджеты можно распространять на платной основе — это открывает новую модель монетизации для разработчиков и интеграторов.

«Мы намеренно разделили виджеты на личные и публичные, чтобы дать разработчикам максимальную свободу внутри их собственного контура и при этом сохранить стабильность экосистемы для всех остальных. Публичные виджеты проходят модерацию каждой версии — это гарантия качества для тех, кто устанавливает чужие расширения из «ОкоСтора». Мы ожидаем, что уже в первые месяцы в магазине появятся решения для десятков нишевых сценариев — логистики, медицины, недвижимости, оптовой торговли — которых раньше просто не существовало в CRM», — сказал руководитель разработки OkoCRM Егор Ионов.

Параллельно с запуском виджетов команда ведет разработку ИИ-блока, который позволит создавать виджеты с помощью искусственного интеллекта — без необходимости разбираться в программировании. По плану инструмент появится уже в течение ближайшего месяца. Это означает, что порог входа для создания собственных расширений снизится практически до нуля: достаточно будет описать задачу на естественном языке. в виде промпта для встроенного ИИ.

«Виджеты — это смена модели: клиент перестает быть пассивным потребителем CRM и становится ее соавтором. А с появлением ИИ-генерации виджетов мы убираем последний барьер — необходимость уметь программировать. Описал задачу — получил готовый модуль», — сказал руководитель техподдержки OkoCRM Илья Кривенко.

Виджеты уже доступны всем пользователям платформы.