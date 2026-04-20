«Норникель» разработал новый подход к безопасному использованию ИИ в облаке с помощью технологий «Яндекса»

«Норникель» запустил программу, направленную на разработку и внедрение экосистемы сложных агентов для более 30 ключевых производственных и корпоративных процессов. Облачные мощности «Яндекса» обеспечивают необходимую инфраструктуру и защиту данных на уровне корпоративных требований. Об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud.

«Норникель» использует искусственный интеллект на всех переделах и во всех процессах: от добычи и производства до поддерживающих функций, обеспечивая стабильный экономический эффект. Текущий этап развития – применение генеративного ИИ для повышения качества управленческих процессов как на производстве, так и в офисных подразделениях.

Для реализации проекта компания выстроила гибридную архитектуру, объединяющую собственные вычислительные мощности и облачные решения Yandex Cloud (входит в Yandex B2B Tech – бизнес-группу «Яндекса», которая развивает решения для корпоративного сектора). «Норникель» стал первой крупной горно-металлургической компанией, внедрившей в собственный контур большие языковые модели, размещенные в облачной среде. В рамках совместного проекта партнеры выработали новый подход к безопасному использованию моделей в облаке. В частности, стало возможным подключение по выделенному физическому соединению без сохранения данных на стороне облачного провайдера. Это позволяет использовать ИИ-агентов внутри корпоративных сетей без выхода в интернет, что соответствует требованиям информационной безопасности.

«Мы придерживаемся прагматичного подхода к внедрению искусственного интеллекта. Наш фокус сегодня направлен на те сценарии, где технологии дают измеримый экономический результат или кратно ускоряют критические для бизнеса процессы. Развитие собственных компетенций в доменных моделях и сложных агентских системах позволяют нам выстроить безопасную вертикально-интегрированную экосистему, которая в условиях кадрового дефицита направлена на повышение эффективности компании. В рамках партнерства мы формируем устойчивую технологическую модель, которая позволяет нам одновременно снижать затраты на поддержку решений и обеспечивать безопасную работу с чувствительными данными за счет собственного вычислительного кластера», – отметил вице-президент по инновациям «Норникеля» Виталий Бусько.

На текущем этапе компания самостоятельно разрабатывает сложные агентские системы на базе металлургической доменной модели MetalGPT для трансформации процессов проектирования, управления капитальными проектами, запасами и финансово-экономического контроля. Большие языковые модели из облака компания интегрирует в существующие бизнес-процессы в формате цифровых помощников – в первую очередь, в виде чат-ботов. На стадии тестирования находятся уже несколько десятков сложных агентских систем, а также значительное число простых личных ассистентов для сотрудников. В отдельных сценариях сроки выполнения задач сокращаются с 30 дней до нескольких часов.

В рамках проекта партнеры развивают облачную платформу, тестируя ее в реальных сценариях промышленной компании и совершенствуя инструменты для разработки ИИ-агентов с учетом отраслевой специфики. Следующий этап сотрудничества – расширение доступа к ИИ-инструментам для офисных сотрудников. Компании совместно разрабатывают модуль платформы Yandex AI Studio, который позволит пользователям без специальной подготовки самостоятельно создавать простых агентов и решать задачи личной эффективности.

«Партнерство с «Норникелем» позволило нам применить Yandex AI Studio в условиях реальной промышленной эксплуатации с высокими требованиями к безопасности, масштабируемости и скорости внедрения. Фактически речь идет о формировании стандарта использования ИИ-агентов в индустрии. Вместе мы выработали новый подход к использованию больших языковых моделей в облаке, который уже применяют другие клиенты из других отраслей – в частности, среди них банк из топ-10 и крупная горнодобывающая компания», – сказал Григорий Атрепьев, генеральный директор Yandex Cloud.