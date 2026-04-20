На российском рынке представлен новый игровой ноутбук Acer Nitro V 17 AI (ANV17-41). Это устройство нового поколения, которое объединяет в себе дисплей с внушительной диагональю в 17 дюймов, передовую графику Nvidia GeForce RTX 50-й серии и интеллектуальные возможности процессоров AMD Ryzen AI. Новинка создана для геймеров и создателей контента, которым важна максимальная производительность, поддержка современных технологий ИИ и стабильная работа в самых ресурсоемких задачах. Об этом CNews сообщили представители Acer.

Acer Nitro V 17 AI предлагает пользователям не просто мощное железо, а комплексную экосистему для погружения в современные игры. Благодаря интеграции специализированных нейронных процессоров (NPU), ноутбук оптимизирует игровые процессы и работу приложений в реальном времени, обеспечивая новый уровень комфорта и визуального качества.

Основные характеристики Acer Nitro V 17 AI — диагональ: 17,3”; тип матрицы: IPS; разрешение: 1920 x 1200 / 2560 x 1440; частота обновления: 144 / 165 Гц; процессор: AMD Ryzen AI 5 240 / AMD Ryzen AI 7 260; видеокарта: Nvidia GeForce RTX 5060 Laptop GPU (8 ГБ GDDR7); оперативная память: 16/32 ГБ LPDDR5; накопитель: 1024 ГБ PCIe NVMe SSD; порты: 1 х HDMI 2.1, 1 x USB-C (USB4), 2 x USB-A (3.2 Gen 2), 1 x USB-A (3.2 Gen 1), Ethernet (RJ-45), слот microSD, 3,5-мм разъем для наушников и микрофона. Дополнения: инфракрасная HD-камера, стереомикрофоны, тачпад, поддержка Copilot+ PC, Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.3, клавиатура с цифровым блоком и оранжевой подсветкой, двухвентиляторная система охлаждения. Автономность: до 7,5 ч.

Ноутбуки Acer Nitro V 17 AI уже можно купить в рознице и интернет-магазинах по следующим ценам: ANV17-41-R3Y2 — FHD, 144 Гц, Ryzen AI 5, 16/1024 ГБ — 195,9 тыс. руб.; ANV17-41-R0P2 — FHD, 144 Гц, Ryzen AI 7, 32/1024 ГБ — 222,9 тыс. руб.; ANV17-41-R6CD — FHD, 165 Гц, Ryzen AI 7, 16/1024 ГБ — 199,9 тыс. руб.; ANV17-41-R9Q9 —QHD, 165 Гц, Ryzen AI 7, 16/1024 ГБ — 207,9 тыс. руб.; ANV17-41-R6A6 — FHD, 144 Гц, Ryzen AI 7, 16/1024 ГБ — 199,9 тыс. руб..

Точные характеристики, цены и наличие в магазинах могут различаться в зависимости от региона.