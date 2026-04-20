На портале госуслуг Подмосковья заработал сервис автогенерации ситуационного плана земельного участка

В Подмосковье упростил получение согласия владельца автомобильных дорог регионального значения Мосавтодор. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Заявителям больше не нужно готовить вручную ситуационный план земельного участка: цифровой сервис сгенерирует его в режиме реального времени. При этом инструменты портала позволяют точно привязать участок к карте – указать координаты, существующие коммуникации, точки примыкания, въездов и выездов. Результат – корректно оформленная схема и меньше рисков получить отказ», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

В Подмосковье, чтобы организовать съезд с региональной автомобильной дороги, разместить или построить объекты в ее полосе отвода либо провести инженерные коммуникации, нужно получить согласие владельца дороги.

Услуга «Выдача согласия владельцем автомобильных дорог регионального значения Мосавтодор» доступна на регпортале в разделе «Бизнесу» – «Транспорт» – «Дороги». Воспользоваться ею могут физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели.

Обязательный для подачи заявки документ – ситуационный план земельного участка. Это графическая схема с расположением и границами участка относительно дорог, подъездов, инженерных сетей, водоемов и других объектов. Благодаря новому сервису план формируется автоматически при заполнении электронной формы заявления.