«М.Видео» фиксирует рост продаж холодильников в I квартале 2026 года на 18%

ПАО «М.видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, сообщает о росте продаж холодильников на российском рынке в I квартале 2026 г. По итогам I квартала продажи в натуральном выражении увеличились на 18% год к году и достигли 723 тыс. штук против 614 тыс. годом ранее. В денежном выражении рынок продемонстрировал более сдержанную динамику, прибавив 4% и составив 27,8 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

Руководитель департамента КБТ Михаил Просвирнин: «В I квартале мы наблюдаем восстановление спроса на холодильники после снижения годом ранее. При этом рынок растет преимущественно за счет доступных моделей — покупатели стали более рационально подходить к выбору техники, что отражается в снижении среднего чека. Дополнительным фактором остается высокая конкуренция и расширение ассортимента, в том числе за счет новых брендов, которые активно усиливают свои позиции в массовом сегменте».

Рост рынка обеспечен в первую очередь за счет бюджетного сегмента. Доля холодильников стоимостью до 24 тыс. руб. увеличилась с 19% до 29%, тогда как сегмент свыше 49 тыс. руб. сократился с 32% до 25%. На этом фоне наблюдается снижение среднего чека, которое, по оценкам компании, составляет порядка 5%–6% год к году.

Дополнительное давление на среднюю цену оказывает снижение стоимости моделей внутри категорий. Так, средняя цена холодильников без инвертора снизилась до уровня около 30 тыс. руб., а инверторных моделей — до порядка 60 тыс. руб. Это связано с ростом спроса к более экономичным моделям, усилением конкуренции, укреплением курса рубля, расширением ассортимента и активным ростом новых брендов в массовом сегменте.

Структура спроса по типам устройств при этом остается стабильной: более 75% продаж по-прежнему приходится на классические двухдверные модели с морозильной камерой снизу. Таким образом, рост рынка обеспечен не за счет изменения потребительских предпочтений, а из-за смещения спроса в более доступные ценовые сегменты.

Среди брендов по итогам I квартала 2026 г. лидерами рынка холодильников остаются крупные международные и локальные игроки. В натуральном выражении в топ-3 входят Indesit, Haier и Beko (без учета собственных торговых марок), которые формируют значительную часть продаж в категории. В денежном выражении структура рынка несколько отличается: в тройку лидеров входят Haier, Indesit и LG, что отражает более высокую представленность этих брендов в среднем и верхнем ценовых сегментах. При этом на рынке усиливается конкуренция за счет роста доли альтернативных и развивающихся брендов, а также собственных торговых марок ритейлеров, что дополнительно влияет на перераспределение спроса внутри категории.