CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Электроника Ритейл Розница
|

«М.Видео» фиксирует рост продаж холодильников в I квартале 2026 года на 18%

ПАО «М.видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, сообщает о росте продаж холодильников на российском рынке в I квартале 2026 г. По итогам I квартала продажи в натуральном выражении увеличились на 18% год к году и достигли 723 тыс. штук против 614 тыс. годом ранее. В денежном выражении рынок продемонстрировал более сдержанную динамику, прибавив 4% и составив 27,8 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

Руководитель департамента КБТ Михаил Просвирнин: «В I квартале мы наблюдаем восстановление спроса на холодильники после снижения годом ранее. При этом рынок растет преимущественно за счет доступных моделей — покупатели стали более рационально подходить к выбору техники, что отражается в снижении среднего чека. Дополнительным фактором остается высокая конкуренция и расширение ассортимента, в том числе за счет новых брендов, которые активно усиливают свои позиции в массовом сегменте».

Рост рынка обеспечен в первую очередь за счет бюджетного сегмента. Доля холодильников стоимостью до 24 тыс. руб. увеличилась с 19% до 29%, тогда как сегмент свыше 49 тыс. руб. сократился с 32% до 25%. На этом фоне наблюдается снижение среднего чека, которое, по оценкам компании, составляет порядка 5%–6% год к году.

Дополнительное давление на среднюю цену оказывает снижение стоимости моделей внутри категорий. Так, средняя цена холодильников без инвертора снизилась до уровня около 30 тыс. руб., а инверторных моделей — до порядка 60 тыс. руб. Это связано с ростом спроса к более экономичным моделям, усилением конкуренции, укреплением курса рубля, расширением ассортимента и активным ростом новых брендов в массовом сегменте.

Структура спроса по типам устройств при этом остается стабильной: более 75% продаж по-прежнему приходится на классические двухдверные модели с морозильной камерой снизу. Таким образом, рост рынка обеспечен не за счет изменения потребительских предпочтений, а из-за смещения спроса в более доступные ценовые сегменты.

Среди брендов по итогам I квартала 2026 г. лидерами рынка холодильников остаются крупные международные и локальные игроки. В натуральном выражении в топ-3 входят Indesit, Haier и Beko (без учета собственных торговых марок), которые формируют значительную часть продаж в категории. В денежном выражении структура рынка несколько отличается: в тройку лидеров входят Haier, Indesit и LG, что отражает более высокую представленность этих брендов в среднем и верхнем ценовых сегментах. При этом на рынке усиливается конкуренция за счет роста доли альтернативных и развивающихся брендов, а также собственных торговых марок ритейлеров, что дополнительно влияет на перераспределение спроса внутри категории.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

