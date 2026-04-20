Мессенджер Dion научился переносить чат-ботов из Telegram и показывать, кто сейчас онлайн

Платформа корпоративных коммуникаций Dion (ИТ-холдинг «Т1») расширила возможности чатов: теперь стало проще создавать чат-ботов и переносить уже готовых ботов из Telegram во внутреннюю среду компании. Также в платформе появились статусы доступности пользователей, чтобы коллегам было проще понять, можно ли связаться друг с другом прямо сейчас. Об этом CNews сообщил представитель «Т1».

Чат-боты уже стали привычным инструментом для внутренних коммуникаций: они напоминают о встречах, днях рождения коллег и важных задачах, присылают уведомления из рабочих систем, отвечают на типовые HR-вопросы и помогают новым сотрудникам. Теперь такие решения проще создать в Dion или перенести из Telegram: платформа берет на себя шифрование сообщений, благодаря чему данные остаются надежно защищенными. Кроме того, на базе Dion.Чаты можно запускать ИИ-помощников для повседневных рабочих задач.

Статусы доступности помогают быстрее сориентироваться, готов ли собеседник к общению или лучше связаться с ним позже. В интерфейсе предусмотрены варианты «Доступен», «Занят», «На совещании», «Не в сети» и «Ведет демонстрацию». Статус можно выбрать вручную, а во время звонка или демонстрации экрана он отображается автоматически.

«Корпоративный чат перестал быть просто окном для переписки — для многих команд это уже полноценная рабочая среда, где решаются самые разные задачи. Поэтому для нас было важно помочь разработчикам плавно перенести чат-ботов в корпоративный мессенджер, а пользователям дать больше контекста о доступности собеседника. В результате коммуникация становится удобнее и точнее: меньше лишних действий и отвлекающих моментов, больше рабочих вопросов, которые можно решить прямо внутри Dion», — отметил Станислав Полянский, владелец продукта «Dion.Чаты».

