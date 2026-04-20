«Контур» и «МетаЭра» запустили трансграничный электронный документооборот между Казахстаном и Россией

«Контур» и «МетаЭра» запустили трансграничный электронный документооборот между Казахстаном и Россией. Теперь компании из России могут напрямую обмениваться электронными документами с контрагентами из Казахстана, которые подключены к оператору «МетаЭра». Об этом CNews сообщили представители «Контура.

ИT-компания «МетаЭра», резидент международного технопарка Astana Hub, стала третьим оператором ЭДО в Казахстане, с кем у «Контура» настроен трансграничный электронный документооборот.

Трансграничный ЭДО с этими операторами дает российскому бизнесу возможность вести безбумажный обмен документами с казахстанскими контрагентами без дополнительных расходов на печать и отправку документов почтой или вместе с грузом.

У предпринимателей появляется возможность работать с документами, которые имеют юридическую силу и в России, и Казахстане, а также исключается риск потери документов при пересылке. При этом для пользователей процесс остается стандартным — обмен электронными документами происходит в привычном интерфейсе «Контур.Диадока».

Дмитрий Тамеев, руководитель проектов международного и трансграничного ЭДО в «Контуре»: «Мы последовательно расширяем сетку трансграничного ЭДО, и подключение «МетаЭры» — важный этап для всего нашего сообщества. Благодаря этому проекту российские предприниматели получают еще одного надежного казахстанского партнера для обмена юридически значимыми документами без почты и печати.

Дмитрий Заблоцко-Горький, руководитель направления трансграничного ЭДО в «МетаЭра»: «Партнерство «МетаЭра» и «Контура» выходит на новый уровень: расширив географию своего присутствия, мы позволяем бизнесу Казахстана внедрять трансграничный ЭДО для бесшовного обмена документами между Россией и Казахстаном. Трансграничный ЭДО — это уже не перспектива, а реальность: он работает уже сегодня, быстро и выгодно для бизнеса».

«МетаЭра» специализируется на решениях для обеспечения трансграничного электронного документооборота и цифровизации бизнес-процессов.

«Контур.Диадок» запустил трансграничный ЭДО с Казахстаном в июле 2025 г. Ранее у «Контура» уже был настроен обмен документами по ТЭДО в этой стране с операторами iDocs и Documentolog.

