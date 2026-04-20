Комментарий Минстроя России о эксперименте по расширению информационного взаимодействия государственных информационных систем при взыскании задолженности за ЖКУ

В настоящее время Минстроем России проводится эксперимент по расширению информационного взаимодействия государственных информационных систем при взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Об этом CNews сообщили представители Минстроя.

Эксперимент направлен на автоматизацию рабочих процессов и информационного взаимодействия между государственными системами и органами власти, а также автоматизацию необходимых запросов и уведомлений для обеспечения возможности информирования собственников без привязки к месту регистрации. Эксперимент не предполагает разработки, внедрения или тестирования непосредственно процедур списания задолженности в электронной форме. Взаимодействие с гражданами также носит исключительно информационный характер.

Реализация механизмов информационного взаимодействия направлена на сокращение дебиторской задолженности за ЖКУ, снижение нагрузки на судебную систему с помощью цифрового взаимодействия в процессе приказного производства.

В настоящее время эксперимент находится на стадии реализации, подведение его итогов и каких-либо выводов преждевременно. Принятие дальнейших решений, в том числе о возможности законодательных инициатив возможно только после завершения эксперимента и оценки его результатов.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

