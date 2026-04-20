Карьера в ИИ-эпоху: «Ростелеком Лицей» запустил более 20 онлайн-курсов по цифровым специальностям

Образовательная платформа «Ростелеком Лицей» представляет 24 онлайн-курса по популярным цифровым направлениям — программированию, нейросетям, разработке игр и робототехнике. Материалы для школьников в возрасте 11-17 лет разработаны ведущими преподавателями страны специально для «Лицея». Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

С помощью новых образовательных программ компания поможет развитию цифровых компетенций подрастающего поколения.

Курсы «Основы нейросетей», «Нейросети для детей: создание кода» и «Создание игр с помощью нейросетей» научат грамотно использовать возможности искусственного интеллекта: обрабатывать аудио, видео и тексты, генерировать код. Онлайн-курс «Веб-дизайн для детей» обучает работе в популярной онлайн-программе для дизайнеров Figma («Фигма»), а «Онлайн-курс по робототехнике для детей» — основам 3D-моделирования. Помимо теоретических знаний, слушатели получат ценный практический опыт, так как итогом ряда программ станет самостоятельно созданный проект.

Программы «Веб-дизайн для детей» и «Создание игр на Unity: курс для детей» разработаны совместно с Московским государственным техническим университетом (МГТУ) имени Н. Э. Баумана. «Ростелеком Лицей» стал первой образовательной онлайн-платформой для детей, запустившей курсы с самым известным техническим вузом страны. Это результат реализации меморандума о сотрудничестве, который был подписан сторонами в июне 2025 г.

Александр Ряховский, директор офиса перспективных и партнерских продуктов «Ростелекома»: «“Ростелеком” готов делиться цифровой экспертизой с подрастающим поколением. Новые программы на “Ростелеком Лицее” — это почти 550 академических часов, которые помогут детям и подросткам освоить ключевые ИТ-навыки, а может быть и выбрать будущую профессию. Лекции для нашей платформы подготовлены ведущими отечественными преподавателями, ИТ-разработчиками, геймдизайнерами и инженерами. А совместные курсы с МГТУ, старейшим техническим вузом страны, не только гарантируют их высокое качество образования, но и дают нашим ученикам возможность проверить и убедиться в своих возможностях. Рассчитываем, что новые программы помогут слушателям определиться с траекторией своего личного развития в быстро меняющемся технологическом мире».

ит в госсекторе

Александр Гофман, директор Центра «Креатех» МГТУ имени Н. Э. Баумана: «Вместе с “Ростелекомом” мы формируем принципиально новый подход к обучению геймдеву для детей — не как к набору теоретических знаний, а как к полноценной практике создания цифровых миров. В этой модели образования ребенок выступает не просто учеником, а разработчиком, дизайнером и исследователем одновременно. Центр “Креатех” играет здесь ключевую роль, наши методологии помогают говорить о сложных технологических вещах через язык творчества и опыта. Для нас это не просто проект, а важная часть миссии: развивать новое поколение создателей, которые свободно мыслят на языке технологий и творчества».

Восемь курсов, представленных на платформе, доступны бесплатно для всех зарегистрированных пользователей. Это программы по дизайну (совместный курс с МГТУ имени Н. Э. Баумана), компьютерной грамотности, программированию, фотографии. Также в свободном доступе ряд курсов по психологии, которые помогут родителям лучше понять ребенка.

