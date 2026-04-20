ИТЦ Приморского края внедрил сертифицированную версию Innostage PAM

Информационно-технологический центр Приморского края (ИТЦ) внедрил Innostage PAM для управления привилегированным доступом к региональным информационным системам — как для собственных сотрудников, так и для подрядных организаций. Внедрение сертифицированной версии продукта помогает учреждению выполнять актуальные требования к защите информации в государственных информационных системах. Об этом CNews сообщили представители Innostage.

КГКУ «Информационно-технологический центр Приморского края» обеспечивает ИТ-поддержку Правительства региона. Центр отвечает за внедрение, сопровождение и эксплуатацию региональных информационных систем, серверной инфраструктуры и сетей связи. Для выполнения этих работ ИТЦ привлекает собственный персонал, а также пользуется услугами более 30 организаций-подрядчиков.

При такой модели особенно важно централизованно управлять привилегированным доступом, разграничивать права и контролировать действия как штатных специалистов, так и подрядчиков.

Для этого ИТЦ Приморского края использует Innostage PAM — систему контроля и управления привилегированным доступом. Решение позволяет централизованно работать с привилегированными учетными записями и контролировать все действия привилегированных пользователей в едином контуре. В конце 2025 г. Innostage PAM получил сертификат ФСТЭК России по четвертому уровню доверия, что позволяет применять продукт в значимых объектах КИИ, ИСПДн и ГИС до первого класса защищенности включительно.

Свою роль в успешной реализации проекта сыграла команда компании ООО «Акцент». В рамках проекта она выступила системным интегратором и партнером по поставке решения, обеспечив организационное сопровождение закупки и выстроив взаимодействие с производителем программного обеспечения, реализующим продукты через партнерскую сеть. В рамках подготовки пилотного проекта специалисты компании совместно с ИТЦ Приморского края провели анализ рынка PAM-систем, проработали требования к решению и сформировали перечень возможных вариантов для внедрения.

По итогам этой работы выбор был сделан в пользу одного из наиболее функциональных и зрелых решений на рынке — Innostage PAM, которое оптимально соответствовало задачам проекта. Решение было выбрано за понятную логику работы, удобную настройку политик безопасности и быстрый вход в эксплуатацию без длительного обучения команды. Дополнительным фактором стала поддержка механизмов усиленной аутентификации и работы с локальными привилегированными учетными записями на целевых ресурсах.

Планируя пилотный проект по внедрению PAM-системы, учреждение рассматривало решения разных производителей. Innostage PAM выбрали за понятную логику работы, удобную настройку политик безопасности и быстрый вход в эксплуатацию без длительного обучения команды. Дополнительным фактором стала поддержка механизмов усиленной аутентификации и работы с локальными привилегированными учетными записями на целевых ресурсах.

Алена Ивличева, Content AI: Мы встроили ИИ в PDF-редактор, чтобы пользователи быстрее находили ответы Импортонезависимость

Пилотный проект был реализован примерно за месяц: команда заказчика смогла самостоятельно развернуть Innostage PAM в своем контуре, а специалисты Innostage оказывали консультационную поддержку на этапах настройки и запуска. Такой формат позволил заказчику быстро ввести систему в работу без избыточной нагрузки на команду. По его завершении заказчик принял решение о промышленном внедрении и расширении лицензии. В начале 2026 г. ИТЦ Приморского края стал первым из пользователей Innostage PAM, кто перешел на сертифицированную версию продукта.

Сегодня через Innostage PAM настраивают и дорабатывают региональные государственные системы собственные технические специалисты, а также подрядчики ИТЦ. Решение позволило администраторам ИТЦ вдвое сократить время на подключение новых пользователей и настройку их доступа. Сертифицированная версия отвечает всем регуляторным требованиям, в том числе, новому Приказу ФСТЭК России №117 «Об утверждении Требований о защите информации, содержащейся в государственных информационных системах...», вступившему в силу 1 марта 2026 г.

«Мы отвечаем за бесперебойную работу государственных информационных систем, поэтому для нас важно централизованно управлять привилегированным доступом и контролировать действия пользователей. Innostage PAM показал, что эти задачи можно решать без лишней нагрузки на команду. По итогам пилота мы убедились, что продукт соответствует нашим требованиям, он прост во внедрении и удобен в ежедневной работе. Конечно, мы очень ждали сертифицированную версию, и как только она появилась, начали планировать переход на нее. Также отмечу эффективное взаимодействие с командой Innostage — от этапа пилота до дальнейшего сопровождения», – сказал Петр Бауер, директор ИТЦ Приморского края.

Александр Перфилов, ИТ-директор «Росводоканала»: Изношенность сетей водоснабжения достигает 80%, так что ИТ-проекты финансируются по остаточному принципу цифровизация

«Для государственных организаций сегодня особенно важно не просто внедрить инструмент информационной безопасности, а обеспечить его соответствие регуляторным требованиям и удобство повседневного использования. Проект с ИТЦ Приморского края показывает, что современные PAM-решения способны органично встроиться в существующие процессы, повысить прозрачность работы с привилегированным доступом и при этом не усложнять операционную деятельность. Сертификация Innostage PAM стала важным шагом, который позволяет нашим заказчикам из госсектора уверенно использовать решение в значимых информационных системах», — сказал Динар Мулюков, руководитель направления по работе с государственным сектором Innostage.

«Рынок сегодня формирует запрос на рабочие, сертифицированные продукты, которые позволяют закрывать задачи информационной безопасности без избыточных затрат и сложной интеграции. Для заказчиков важно быстро получать ощутимый эффект и при этом соблюдать регуляторные требования. Недавняя сертификация Innostage PAM делает его одним из удачных примеров таких решений для практического применения», — сказала Марина Багаева, руководитель направления информационной безопасности системного интегратора «Акцент».

