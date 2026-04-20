ITGlobal.com запустил программу поддержки бизнеса при переходе в облако на фоне роста затрат на ИТ-инфраструктуру

ITGlobal.com (международное облачное направление корпорации ITG) запустил программу поддержки новых проектов на территории России, направленную на снижение финансовой нагрузки на бизнес при переходе в облачную инфраструктуру. Инициатива ориентирована на юридические лица и призвана упростить запуск и развитие проектов в условиях роста затрат на ИТ. Об этом CNews сообщили представители ITGlobal.com.

Следуя целям программы, компания зафиксировала стоимость аренды частного облака на уровне 2025 г. сроком на 12 месяцев. Кроме того, ITGlobal.com объявил о поддержке для услуги частного облака, которая может достигать 2 млн руб. и направляться на покрытие расходов в период миграции, включая до 500 тыс. руб. на консультации по архитектуре и оптимизации ИТ-инфраструктуры.

«На российском рынке облачных услуг наблюдается устойчивый рост тарифов на сервисы частного облака. Причины комплексные: удорожание оборудования, задержки в цепочках поставок, пересмотр коммерческих условий со стороны провайдеров и общая нестабильность рынка. Для компаний это означает повышение затрат на существующую инфраструктуру и сложности в бюджетировании новых проектов. Особенно остро эти вопросы ощущаются при миграции в облако: помимо оплаты действующих ресурсов, бизнесу часто приходится инвестировать в временное увеличение мощностей или услуги по переносу данных, чтобы обеспечить бесперебойную работу. Поэтому мы решили поддержать компании в момент принятия стратегических ИТ-решений и запустили программу сдерживания цен», — отметил Евгений Свидерский, директор облачного бизнеса ITGlobal.com, корпорация ITG.

Программа реализуется до 16 июня 2026 г. либо до исчерпания предусмотренного объема поддержки. Условия программы действуют для новых клиентов ITGlobal.com и новых проектов индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.