ITGlobal.com запустил программу поддержки бизнеса при переходе в облако на фоне роста затрат на ИТ-инфраструктуру

ITGlobal.com (международное облачное направление корпорации ITG) запустил программу поддержки новых проектов на территории России, направленную на снижение финансовой нагрузки на бизнес при переходе в облачную инфраструктуру. Инициатива ориентирована на юридические лица и призвана упростить запуск и развитие проектов в условиях роста затрат на ИТ. Об этом CNews сообщили представители ITGlobal.com.

Следуя целям программы, компания зафиксировала стоимость аренды частного облака на уровне 2025 г. сроком на 12 месяцев. Кроме того, ITGlobal.com объявил о поддержке для услуги частного облака, которая может достигать 2 млн руб. и направляться на покрытие расходов в период миграции, включая до 500 тыс. руб. на консультации по архитектуре и оптимизации ИТ-инфраструктуры.

ИИ + лоукод: как вернуть инвестиции в автоматизацию за три месяца Цифровизация

«На российском рынке облачных услуг наблюдается устойчивый рост тарифов на сервисы частного облака. Причины комплексные: удорожание оборудования, задержки в цепочках поставок, пересмотр коммерческих условий со стороны провайдеров и общая нестабильность рынка. Для компаний это означает повышение затрат на существующую инфраструктуру и сложности в бюджетировании новых проектов. Особенно остро эти вопросы ощущаются при миграции в облако: помимо оплаты действующих ресурсов, бизнесу часто приходится инвестировать в временное увеличение мощностей или услуги по переносу данных, чтобы обеспечить бесперебойную работу. Поэтому мы решили поддержать компании в момент принятия стратегических ИТ-решений и запустили программу сдерживания цен», — отметил Евгений Свидерский, директор облачного бизнеса ITGlobal.com, корпорация ITG.

Программа реализуется до 16 июня 2026 г. либо до исчерпания предусмотренного объема поддержки. Условия программы действуют для новых клиентов ITGlobal.com и новых проектов индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Другие материалы рубрики

Ксения Бокша, VK: Будущее за аналитикой на естественном языке и ИИ-агентами

Не в ту дверь: ИТ-компании российских миллиардеров вышли из «Цифровой экономики»

Ловушка универсальности: почему систему управления услугами нельзя выбирать по списку функций

В России освоено производство стратегического материала для тепловизоров нового поколения, критически важных на поле боя

Павел Костюрин, «Инфосистемы Джет»: Как мировые тренды меняют рынок ЦОД в России

Российские ведомства и госорганизации накажут за неправильную установку российского ПО. Но заплатить штраф выгоднее, чем ставить ПАК

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Обзор HUAWEI Band 11: компактный ассистент по оценке здоровья

Обзор смартфона HUAWEI nova 15 Pro: стильный и сбалансированный

Обзор ноутбука Acer Nitro V 16S AI: симбиоз мобильности и игровой мощности

Показать еще

Наука

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности
Показать еще