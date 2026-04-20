ITFB Group усилила экспертизу в проектировании и строительстве ЦОД и инженерной инфраструктуры

ITFB Group объявила о значительном усилении компетенций в области построения центров обработки данных (ЦОД) и инженерных систем зданий. Компания выводит на рынок комплексные решения под ключ, включающие BIM-проектирование, поставку оборудования, монтаж и сервисное сопровождение.

Ранее ITFB Group реализовывала проекты по поставке серверного и вычислительного оборудования, систем хранения данных и сетевой инфраструктуры. Теперь благодаря привлечению профильных экспертов интегратор замкнул на себя критически важный сегмент — физическую инфраструктуру, обеспечивающую бесперебойную работу ИТ-мощностей компаний.

Новый пул компетенций включает:

Проектирование инженерных систем: BIM-моделирование (информационное моделирование зданий) всех инженерных разделов, выпуск проектной и рабочей документации, прохождение экспертизы, выпуск сметной документации, прохождение экспертиза и осуществление авторского надзора.

Строительство ЦОД: Создание центров обработки данных под ключ, включая модульные и быстровозводимые решения, а также серверные комнаты и микро-ЦОД.

Инженерные системы зданий: Проектирование и интеграция систем электроснабжения (ИБП, ДГУ, PDU), охлаждения (прецизионные кондиционеры, чиллеры), вентиляции, а также структурированных кабельных систем (СКС) и слаботочных систем (СКУД, видеонаблюдение, охранная сигнализация).

Автоматизация и диспетчеризация: Внедрение SCADA-систем и платформ для централизованного мониторинга и управления инженерной инфраструктурой.

Важным фактором, усиливающим позиции интегратора, стало получение статуса партнера у российских производителей климатического, электротехнического оборудования, производителей СКС, ИБП.

Кроме того, в состав подразделения входят сертифицированные специалисты по структурированным кабельным системам (СКС), что позволяет компании предлагать заказчикам официальную 25-летнюю гарантию на пассивное оборудование и качество монтажа.

«Наша цель — стать для бизнеса единым центром компетенций по созданию надежной инженерной инфраструктуры. Мы объединили BIM-проектирование, поставку оборудования и сервис под ключ, чтобы гарантировать слаженную работу всех систем ЦОД и зданий — от чиллеров до СКС. Это позволяет нам брать на себя полную ответственность за результат и предлагать решения с длительной гарантией, подтвержденной партнерством с ведущими вендорами», — сказал Роман Шумейко, технический директор ITFB Group.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

