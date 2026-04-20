CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Цифровизация
|

GreenData: российские компании делают ставку на low-code

Около 65-68% российских компаний уже используют low-/no-code-платформы, по оценкам GreenData. Лидеры – финансы, розничная торговля и строительство, где нужны решения, позволяющие быстро запускать новые цифровые процессы и сервисы без длительной разработки.

В условиях нестабильной экономики российский бизнес переходит на low-code/no-code-платформы, видя в них инструмент для быстрого цифрового рывка без капитальных затрат на разработку и содержание штата ИТ-специалистов. По данным GreenData, доля компаний, где есть хотя бы один рабочий контур на low-code/no-code или платформа с low-/no-code-слоем находится в промышленной эксплуатации, к началу 2026 г. приблизилась к 65-68%. Рынок переходит от точечных внедрений «коробок» к платформенному мышлению и массовому использованию таких инструментов.

Лидирует по проникновению low-/no-code финансовая сфера – порядка 88% банков и финансовых организаций уже перешли на low-code. Такие решения активно применяют в бэк-офисе, workflow-системах, риск-менеджменте и CRM – там, где важны скорость изменений, гибкость и быстрая адаптация процессов. Напротив, почти не используют low-/no-code в сложных расчетах и казначейских ядрах. Эти задачи требуют высокой точности при обработке огромного числа транзакций – low-code здесь чаще выступает оболочкой или расширением.

Второе место занимает ритейл. По оценкам GreenData, low-/no-code платформы используют сегодня до 60% крупных и средних сетевых ритейлеров. Наиболее востребованы такие решения в контуре ERP, CRM, партнерских сценариях, сервисных операциях и быстрых кастомизируемых функциях – в тех зонах, где требуется быстрое внедрение новых функций, которых нет в стандартных отраслевых продуктах, без масштабной ИТ-разработки.

Слабее всего low-/no-code в ритейле проявляет себя в решении таких сложных задач, как ценообразование в реальном времени и собственные e-commerce-сценарии. Таким образом, low-code в ритейле чаще закрывает задачу внедрения быстрых кастомных функций поверх ландшафта, а не заменяет его целиком.

Наконец, тройку лидеров по внедрению low-/no-code замыкают строительство и девелопмент. Около 40% крупных и средних застройщиков и подрядчиков уже применяют такой подход – чаще всего в решениях для документооборота, управления подрядчиками, автоматизации HR, а также в разработке личных кабинетов и координационном слое проектов. Реже – в тяжелом инженерном ядре: BIM/CAD, инженерном моделировании, при формировании сложного календарно-сетевого графика или смет.

Среди догоняющих по уровню проникновения low-/no-code – промышленность, агрокомплекс и сфера услуг. Это связано с разными факторами: от сложных бизнес-процессов до более низкого, в сравнении с лидерами, уровня цифровизации. В этих отраслях low-/no-code-платформы пока решают отдельные нишевые задачи: от управления оборудованием до документооборота с контрагентами.

По оценкам GreenData, бизнес рассматривает low-/no-code-инструменты не как замену всему ИТ-ландшафту, а как быстрый и сравнительно недорогой способ закрыть прикладные задачи – от запуска клиентских сервисов до автоматизации внутренних процессов. При этом они по-прежнему слабо представлены в сегментах, где критичны высокая точность расчетов или специализированная инженерная логика.

«Low-code – это своего рода “мост”, который позволяет оперативно адаптировать высоконагруженные бизнес-критичные приложения под меняющиеся клиентские сценарии и требования рынка и бизнеса. Именно поэтому популярность таких технологий в ближайшее время будет лишь расти: в условиях турбулентной экономики компаниям важно не “уронить” уровень цифровизации – и при этом закрывать задачи минимальными усилиями и ресурсами», – отметил Сергей Лебедев, коммерческий директор GreenData.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI Band 11: компактный ассистент по оценке здоровья

Обзор смартфона HUAWEI nova 15 Pro: стильный и сбалансированный

Обзор ноутбука Acer Nitro V 16S AI: симбиоз мобильности и игровой мощности

Показать еще

Наука

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности
Показать еще