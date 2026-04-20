«Емдев» выводит корпоративный портал «Инкоманд» на уровень 100% замещения Microsoft SharePoint

Компания «Емдев» (EmDev), объявляет о выпуске новой версии 7.4 корпоративного портала «Инкоманд» (Incomand). Обновление выводит отечественную no-code платформу на новый уровень и повышает безопасность. Теперь «Инкоманд» реализует 100% функциональности популярного продукта Microsoft SharePoint и предлагает подразделениям ИТ и HR полноценную замену на российском технологическом стеке, которая позволит сократить до 90% времени на вывод новых корпоративных сервисов. Об этом CNews сообщили представители «Емдев».

Релиз «Инкоманд» 7.4 отражает запрос российского рынка на переход к локальным решениям для корпоративных порталов и внутренних сервисов, работающим в собственной или национальной инфраструктуре. Для компаний это возможность ускорить запуск новых цифровых сервисов для сотрудников и партнеров, оптимизировать операционные затраты на сопровождение портала и одновременно учитывать требования к устойчивости и информационной безопасности.

Ключевым нововведением является полнофункциональный no-code конструктор «Объекты «Инкоманд»», позволяющий бизнес-подразделениям силами аналитиков создавать приложения без участия разработчиков. Теперь службы и отделы могут самостоятельно, без обращения в ИТ максимально быстро запускать на интранет-портале собственные сервисы, такие как обработка заявок, CRM‑ или HRM-сценарии, журналы проверок, реестры оборудования и другие бизнес-решения.

Новый релиз делает платформу удобнее для бизнеса, усиливает сценарии самообслуживания и снижает технологические риски на стороне ИТ и безопасности. Новые возможности будут значимы для всех крупных и средних компаний, заинтересованных в импортонезависимой и безопасной платформе корпоративных коммуникаций, в особенности для государственных организаций, финансового сектора и промышленности.

«Выход «Инкоманд» 7.4 –это важный этап развития отечественного ИТ-рынка. Мы вышли на уровень полной функциональной замены Microsoft SharePoint и сделали ставку на открытость, интеграции и российский технологический стек. Наш ключевой приоритет — это развитие no-code подхода. Благодаря этому бизнес может самостоятельно создавать и запускать сервисы в «Инкоманд», не дожидаясь, когда освободятся ресурсы у разработки. Мы уверены, что эти возможности оценят ИТ‑директора, директора по цифровой трансформации, руководители HR‑, коммуникационных и сервисных подразделений, архитекторы и специалисты по ИБ. Мы видим у нашего флагманского продукта большой потенциал», — сказал Алексей Какунин, генеральный директор компании «Емдев».

Новая версия «Инкоманд» включает комплекс улучшений, охватывающих работу с данными, контентом, процессами и безопасностью.

Ключевые возможности

«Объекты «Инкоманд»» — универсальный конструктор бизнес-приложений без программирования.

Доска и таблица объектов — канбан и «умные» таблицы для управления задачами и реестрами.

Клиентские расширения — безопасные интеграции через API без вмешательства в ядро.

Обновленный интерфейс со светлой темой — можно использовать как готовый стандарт или основу для брендирования прямо «из коробки».

Расширенные возможности контент-менеджмента — обновленные фильтры, улучшенный поиск, сроки действия документов, совместная работа при публикации контента.

Оптимизации на инфраструктурном уровне — отказ от Elasticsearch в пользу OpenSearch и обновление BPM-движка Flowable.

Усиление информационной безопасности — устранен ряд уязвимостей и усилена защита от XSS, CSRF, SSRF и DoS‑атак, а также защита API и файловых операций.

Релиз «Инкоманд» 7.4 стал результатом глубокой технологической трансформации платформы. Команда переработала ядро системы и реализовала более 1400 задач, инвестировав в разработку более 7 человеко-лет. В рамках обновления устранено 290 уязвимостей (CVE), что дополнительно усилило защищенность корпоративного контура.

По оценке команды разработки, внедрение подхода no code и функциональности уровня SharePoint позволяет компаниям: сократить до 90% времени вывода новых корпоративных сервисов; снизить до 74% затрат на их разработку; уменьшить нагрузку на ИТ-подразделения до 12%; повысить уровень безопасности за счет сокращения «теневых» ИТ.

В отличие от зарубежных решений «Инкоманд» ориентирован на отечественную инфраструктуру и правовую среду. Продукт включен в реестр российского ПО (№10821), не требует пользовательских лицензий и подписок и остается открытым к интеграциям с внешними системами.

Корпоративный портал «Инкоманд» 7.4 доступен для заказа действующим и новым клиентам. На сайте продукта можно запросить план миграции с Microsoft SharePoint, демонстрацию продукта, кейсы внедрения и консультации специалистов «Емдев».