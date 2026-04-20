«ДАР» предложит клиентам платформу Proceset для процессной аналитики

«ДАР» (входит в ГК «Корус Консалтинг») и российский разработчик «Инфомаксимум» заключили соглашение о партнерстве. В рамках сотрудничества «ДАР» предложит своим клиентам платформу для аналитики и оптимизации бизнес-процессов Proceset. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

Proceset — платформа для быстрой реализации цифровой трансформации, разработанная «Инфомаксимум». Система автоматически находит, оценивает и приоритезирует инициативы по цифровой трансформации, а также автоматизирует их с помощью искусственного интеллекта. Использование широкого набора функций Proceset в области процессной аналитики (Process & Task Mining) позволит клиентам «ДАР» получать полную картину всех текущих процессов организации, выявлять неочевидные недочеты и находить точки роста для повышения эффективности бизнеса.

С помощью Task Mining можно рассчитывать трудозатраты, выявлять и автоматизировать рутинные типовые операции и оценивать потенциал для оптимизации и автоматизации бизнес-процессов. Proceset позволяет устанавливать на рабочие ПК агентов мониторинга, которые фиксируютвзаимодействия сотрудников с интерфейсами систем. заполнение полей, переходы между вкладками и окнами, нажатие на кнопки и др. Затем собранные данные анализируются с помощью алгоритмов искусственного интеллекта. Они автоматически выделяют бизнес-операции и воссоздают реальную последовательность их выполнения. Результат анализа — детальный отчет с расчетом трудозатрат и оценкой потенциала автоматизации каждой операции.

Одним из ключевых преимуществ платформы является широкая функциональность цифровых сотрудников, автономных ИИ‑агентов, с помощью которых можно автоматизировать типовые операции (сбор информации о сделках для выявления рисков и формирования рекомендаций, о кандидатах и проведенных собеседованиях, сбор проектной документации и др.). Агенты анализируют данные, способны понимать контекст и самостоятельно решать любые задачи.

Дополнительной особенностью платформы является ИИ-ассистент Proceset — чат-бот с искусственным интеллектом, который отвечает на текстовые и голосовые аналитические запросы и предлагает варианты решения задач. Такой инструмент помогает экономить время пользователей и быстрее получать ценные инсайты для принятия решений.

<p>Алена Ивличева, Content AI: Мы встроили ИИ в PDF-редактор, чтобы пользователи быстрее находили ответы</p>
Алена Ивличева, Content AI: Мы встроили ИИ в PDF-редактор, чтобы пользователи быстрее находили ответы

«Внедрение Proceset позволяет бизнесу намного быстрее выявлять и исправлять неэффективные рабочие процессы. Интеллектуальные способности платформы, глубоко проработанная интеграция искусственного интеллекта и широкие возможности применения Proceset делает его инструментом, с помощью которого любые внутренние процессы становятся прозрачными и управляемыми», — сказал Константин Смирнов, управляющий партнер «ДАР».

«Сегодня бизнесу недостаточно просто видеть свои процессы — важно получать от их изменений конкретный, измеримый эффект. Proceset помогает находить точки роста и превращать аналитику в реальные бизнес-результаты. Партнерство с «ДАР» усиливает этот эффект: благодаря экспертизе коллег в цифровой трансформации решения быстрее интегрируются в бизнес-процессы компании и масштабируются до промышленного уровня», — сказал Александр Бочкин, генеральный директор «Инфомаксимум».

