BI как центр управления: «Вин Солюшенс» и «Бипланум» усиливают проекты цифровизации бизнеса

Win Solutions (ООО «Вин Солюшенс»), разработчик российской аналитической платформы Fastboard, и системный интегратор Biplanum (ООО «Бипланум») заключили партнерское соглашение. Соглашение закрепляет за Biplanum статус партнера по внедрению и коммерческому распространению платформы Fastboard с правом реализации проектов и передачи лицензий конечным заказчикам. Об этом CNews сообщили представители Biplanum.

Партнерство направлено на реализацию комплексных BI-проектов для крупного бизнеса и государственного сектора. Компании объединяют экспертизу в области подготовки и консолидации данных, построения корпоративных хранилищ и внедрения инструментов управленческой аналитики.

Сегодня во многих компаниях данные распределены по различным системам и функциональным контурам. Однако на уровне управления комплексная картина по-прежнему часто собирается вручную: в таблицах, сводках и разрозненных отчетах. В результате данные есть, а целостного понимания бизнеса — нет.

Именно на решение этой задачи направлено партнерство «Вин Солюшенс» и «Бипланум». Компании объединили усилия для реализации совместных проектов, в которых аналитика становится не отчетностью «по запросу», а превращается в неотъемлемый инструмент повседневного управления.

Партнерство и накопленный многолетний опыт объединяет и усиливает экспертизу для программного разработчика «Вин Солюшенс» и системного интегратора «Бипланум» в области работы с данными и возможностями платформы Fastboard в части управленческой отчетности и разностороннего анализа данных. «Бипланум» формирует надежный контур данных — от интеграции источников и построения DWH до реализации трансформации данных из различных корпоративных источников, а гибкое решение от «Вин Солюшенс» Fastboard BI позволяет на подготовленных данных создавать сложные визуализации в виде дашбордов, систему показателей и единую управленческую логику для бизнеса.

Фактически речь идет о проектах полного цикла. Не «сделать отчет», а выстроить систему, в которой данные из разных источников сначала приводятся к единому виду, а затем становятся инструментом для принятия решений. Такой подход становится все более востребованным: компании сталкиваются не столько с нехваткой инструментов, сколько с разрозненностью систем: показатели считаются по-разному, не совпадают между собой и не вызывают доверия у руководителей.

Fastboard — российская аналитическая платформа для бизнеса и государственного сектора, разработанная «Вин Солюшенс» — в этой связке выступает как точка сборки управленческой картины. Платформа объединяет данные из разных систем и показывает их в единой логике — от операционных метрик до финансового результата. Для руководителя это означает переход от «набора отчетов» к понятному экрану управления, где видно, что происходит в бизнесе, где есть отклонения и на что нужно реагировать.

«Для нас это партнерство про то, как довести аналитику до реальной пользы. Мы часто видим ситуацию, когда BI есть, отчеты есть, но управленческие решения все равно принимаются “вручную”. Потому что нет единой модели данных. В связке с Biplanum мы закрываем этот разрыв: от архитектуры и подготовки данных до вывода показателей на уровень руководителя. В такой конфигурации аналитика начинает работать так, как от нее и ждут — как инструмент управления. Отдельно отмечу, что Fastboard изначально разрабатывался с учетом требований российского рынка — работы в закрытых контурах, интеграции с 1С и корпоративными системами, а также задач государственного и крупного бизнеса», — отметил Грачья Алексанян, директор «Вин Солюшенс» (Win Solutions) и основатель российской аналитической платформы Fastboard.

В Biplanum делают акцент на том, что основная сложность проектов — вовсе не в визуализации.

«В большинстве проектов задача заключается не просто во внедрении отдельного аналитического инструмента, а в создании целостной среды для работы с данными и показателями. Именно такой подход для многих крупных компаний сегодня становится базовым. Партнерство с «Вин Солюшенс» усиливает наши возможности в реализации комплексных проектов, где важно не просто собрать данные из различных источников, но и выстроить на их основе понятную, масштабируемую и удобную для бизнеса систему аналитики. Для наших клиентов это означает переход от разрозненных систем и Excel-моделей к единой среде, где показатели считаются по прозрачным правилам, а решения принимаются быстрее и на основе фактов. Мы рассматриваем это Партнерство как стратегическое развитие направления аналитики и видим высокий потенциал для роста числа комплексных проектов в различных отраслях бизнеса», — сказал Игорь Фролов, управляющий директор ООО «Бипланум».