Банк «Хлынов» доверил аллокации расходов отечественному ПО

В банке «Хлынов» подвели итоги первого квартала использования отечественной ИТ-системы для аллокации расходов. ПО введено в эксплуатацию в январе 2026 г. Проект реализован на RCPM-платформе «Контур» (Risk-based Corporate Performance Management, риск-ориентированное управление корпоративной эффективностью) от российской компании «Интерсофт Лаб». Об этом CNews сообщили представители компании «Интерсофт Лаб».

Импульсом к внедрению системы автоматизации аллокации расходов в банке «Хлынов» стала модернизация подходов к оценке прибыльности бизнес-направлений, подразделений и банковских продуктов. «Задача, поставленная перед финансовой службой банка, включала разработку методологии распределения расходов и ее автоматизацию, – сказала начальник планово-экономического отдела банка «Хлынов» Ольга Комаровских. – Мы разбили проект на два этапа: сначала внедрили распределение расходов для контроля финансового результата зарабатывающих подразделений, потом – для уточнения себестоимости банковских продуктов».

В ходе проекта в банке было развернуто приложение «Аллокации» из линейки управленческого ПО «Контур» на СУБД PostgreSQL, налажена интеграция с корпоративным хранилищем банка для получения данных для распределения и возвращения результатов аллокации для отражения в управленческой отчетности. В приложении «Аллокации» настроена модель разнесения косвенных расходов на центры прибыли и банковские продукты. Результаты протестированы и соответствуют ожиданиям банка.

«Разработка и уточнение методологии аллокации велись параллельно с ее автоматизацией. Наглядность результатов разнесения, которую обеспечило использование специализированного ПО, уже в ходе приемо-сдаточных испытаний позволила усовершенствовать выбранные методические подходы и уточнить базы распределения» – сказала Ольга Комаровских.

Реализация первого этапа проекта заняла четыре месяца, второго – один месяц.

Александр Перфилов, ИТ-директор «Росводоканала»: Изношенность сетей водоснабжения достигает 80%, так что ИТ-проекты финансируются по остаточному принципу
Александр Перфилов, ИТ-директор «Росводоканала»: Изношенность сетей водоснабжения достигает 80%, так что ИТ-проекты финансируются по остаточному принципу цифровизация

Заместитель генерального директора «Интерсофт Лаб» Юлия Амириди: «Пять месяцев – хороший срок для внедрения системы аллокации. Заказчик выбрал для реализации проекта импортонезависимую версию платформы «Контур» из Реестра отечественного ПО. Система, развернутая на СУБД PostgreSQL, уверенно справилась с рабочей нагрузкой».

«Цели проекта достигнуты. Новая управленческая система успешно прошла апробацию в первом квартале 2026 г. У финансовой службы банка большие планы по дальнейшему развитию методологии аллокации. Будем самостоятельное моделировать расчеты в системе и искать оптимальные методические решения», – сказала Ольга Комаровских.

Другие материалы рубрики

CNews Analytics опубликовал рейтинг ИКТ-бюджетов российских регионов на 2026 г.

Не в ту дверь: ИТ-компании российских миллиардеров вышли из «Цифровой экономики»

Павел Костюрин, «Инфосистемы Джет»: Как мировые тренды меняют рынок ЦОД в России

В России освоено производство стратегического материала для тепловизоров нового поколения, критически важных на поле боя

Ксения Бокша, VK: Будущее за аналитикой на естественном языке и ИИ-агентами

Российские ведомства и госорганизации накажут за неправильную установку российского ПО. Но заплатить штраф выгоднее, чем ставить ПАК

Техника

Обзор HUAWEI Band 11: компактный ассистент по оценке здоровья

Обзор смартфона HUAWEI nova 15 Pro: стильный и сбалансированный

Обзор ноутбука Acer Nitro V 16S AI: симбиоз мобильности и игровой мощности

Показать еще

Наука

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности
Показать еще