ВЦ «Раздолье» перевел Смоленский авиационный завод на «1С:ERP»

Внедренческий центр «Раздолье», партнер фирмы «» с 25-летним опытом, завершил проект по автоматизации регламентированного учета (бухгалтерского, налогового и раздельного по ГОЗ) на АО «Смоленский авиационный завод», входящем в АО «КТРВ». Переход с устаревшей «1С:УПП» на «1С:ERP Управление предприятием 2» позволил интегрировать ключевые контуры — продажи, производство, закупки, склады — и отказаться от ручных процессов на бумаге и email. Об этом CNews сообщили представители ВЦ «Раздолье».

Проект включал анализ и реинжиниринг бизнес-процессов производства и складов, разработку отраслевых доработок, перенос НСИ и остатков, обучение персонала. Система запущена в опытную эксплуатацию 1 января 2025 г., в промышленную — 1 июля 2025 г., и сейчас работает на 100 АРМ.

ИИ + лоукод: как вернуть инвестиции в автоматизацию за три месяца Цифровизация

«Информационная система дала возможность выйти на качественно новый уровень автоматизации бизнес-процессов компании. Это позволило отказаться от устаревших и малопродуктивных способов ручного управления, заменив их одним современным программным решением. Переход на новую систему способствовал существенному повышению эффективности учета на предприятии», — отметил генеральный директор АО «СмАЗ» С.А. Дацко.

Автоматизация усилила контроль за исполнением ГОЗ, оптимизировала расчет себестоимости и управление ресурсами, повысила эффективность учета в авиастроении.

