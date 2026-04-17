В Napoleon AI представили инфраструктуру для безопасного доступа к LLM

ИИ уже используется в большинстве компаний, но часто без ведома ИТ-служб: 68% сотрудников работают с нейросетями, а 57% передают в них конфиденциальные данные. Это формирует новую зону риска «теневой ИИ», где бизнес теряет прозрачность в работе с данными и расходами. На этом фоне появляются инфраструктурные решения, позволяющие перевести работу с LLM (больших языковых моделей) в управляемый корпоративный контур, одним из которых стал «Наполеон Гейт». Об этом CNews сообщили представители Napoleon IT.

«Наполеон Гейт» переводит использование LLM в управляемый корпоративный контур. Все обращения к моделям проходят через единый шлюз, что позволяет фиксировать, кто и какие инструменты использует, какие данные передаются и какие затраты формируются.

Платформа реализует модель «один API (программный интерфейс приложения) — все модели» и объединяет доступ к GPT, Claude, Gemini и другим LLM в одном интерфейсе. Это устраняет разрозненные интеграции и позволяет централизовать работу с ИИ внутри компании.

С точки зрения архитектуры «Наполеон Гейт» выступает как инфраструктурный слой между пользователями и провайдерами моделей. Запросы из корпоративных систем IDE (интегрированная среда разработки), чат-ботов, BI (бизнес-аналитика), документооборота и внутренних сервисов проходят через Гейт, где выполняются маршрутизация, 100% логирование, контроль квот и лимитов, мониторинг, DLP-фильтрация (предотвращение утечек данных) и резервное переключение между моделями. После этого запрос направляется к выбранному LLM-провайдеру или локально развернутой модели.

Отдельный фокус сделан на контроле затрат. В отличие от прямой работы с провайдерами, где оплата идет за токены и быстро становится непрозрачной, «Наполеон Гейт» позволяет задавать лимиты, отслеживать использование и управлять бюджетом на уровне команд и ролей.

Решение также учитывает требования безопасности: «Наполеон Гейт» разворачивается в инфраструктуре компании или частном облаке, поддерживает требования 152-ФЗ и ФСТЭК №117, а также обеспечивает DLP-фильтрацию запросов и полное логирование взаимодействия с моделями.

«Компании уже используют ИИ, но делают это хаотично через личные аккаунты и без контроля. Согласно исследованиям Menlo Security, 2025, до 68% сотрудников используют нейросети вне контроля ИТ-служб, а более половины вводят в них конфиденциальные данные. Это формирует новый класс рисков и «теневой ИИ», который не контролируется корпоративными системами безопасности. «Наполеон Гейт» позволяет перевести этот процесс в управляемый контур с прозрачными затратами и требованиями безопасности», — отметил Павел Подкорытов, сооснователь Napoleon IT.

На базе «Наполеон Гейт» компании выстраивают прикладные ИИ-сценарии: от ИИ-копилотов для разработки и корпоративного поиска до интеллектуальных контакт-центров, юридических анализаторов и систем ИИ-аналитики. Платформа используется как единый инфраструктурный слой для внедрения ИИ в CRM (система управления взаимоотношениями с клиентами), BI и другие корпоративные системы, что позволяет масштабировать использование технологий без потери контроля над данными, качеством и затратами.