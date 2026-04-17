Умный сервис поможет получить выплату по бюджетной ипотеке в Подмосковье

Подать заявление на перечисление социальной выплаты по региональной бюджетной ипотеке на портале госуслуг Московской области стало удобнее. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«В онлайн‑услуге теперь работает сервис автоматической проверки свидетельства на бюджетную ипотеку. Если документ действителен, система сама заполнит его реквизиты – человеку не придется вводить данные вручную. Если свидетельства нет или оно просрочено, на экране сразу появится предупреждение, и подача заявки будет заблокирована. Так заявитель сможет вовремя исправить ситуацию и избежать отказа», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

В Московской области специалистам из сфер здравоохранения, спорта, образования, науки и промышленности предоставляют Бюджетную и Социальную ипотеки. Получатели Бюджетной ипотеки должны работать на территории региона в течение следующих пяти лет, а в случае оформления Социальной ипотеки – 10 лет.

Услуга «Предоставление льготных условий ипотеки на территории Московской области» доступна на региональном портале в разделе «Поддержка» – «Льготы и выплаты». Чтобы подать заявление на перечисление социальной выплаты по бюджетной ипотеке, необходимо просто выбрать в онлайн-форме услуги соответствующую цель обращения.

