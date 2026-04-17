CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС раскинула LTE в краю колымских эвенов

МТС запустила сеть LTE в поселке Эвенск Северо-Эвенского округа Магаданской области. Жители удаленного населенного пункта на берегу Охотского моря получили доступ к сети LTE и цифровым сервисам МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС запустили базовую станцию в поселке Эвенск. Благодаря проведенным работам доступ к сверхскоростному мобильному интернету и современным цифровым сервисам МТС получили свыше тысячи местных жителей.

Поселок Эвенск назван по имени северной народности эвенов и является центром Северо-Эвенского округа. Несмотря на суровые погодные условия – вечную мерзлоту и непродолжительное лето – большинство местных жителей владеют земельными участками, на которых выращивают различные овощи.

CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ назвали имена победителей премии Data Fusion Awards 2026
Сегодня в поселке есть школа, дом культуры, детский сад, хлебопекарня, краеведческий музей, центр детского творчества, почта, отделение банка, спортивная школа, магазины, а также аэропорт – один из важнейших транспортных узлов. Запуск сети LTE позволяет также пользоваться технологией VoLTE. Она дает возможность одновременно разговаривать по смартфону и не прерывать интернет-сессию: например, покупать авиабилеты и просматривать онлайн-карты.

«Высокоскоростной интернет – одна из важных составляющих современной комфортной жизни. Несмотря на значительные расстояния, жители Эвенска, как и жители других городов и поселков Колымы, могут на высоких скоростях смотреть фильмы и сериалы, удаленно учиться, обмениваться «тяжелыми» файлами. В школе и доме культуры можно проводить онлайн-мероприятия с образовательными организациями Магаданской области и других регионов страны. А предприниматели внедрять цифровые решения для развития бизнеса», – отметил директор МТС в Магаданской области Евгений Никишин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Северсталь» нашла замену для Microsoft Orchestrator на основе российской платформы автоматизации управления

Антицифрофизация. Силовики без предупреждения отключили российские банки от сервиса проверки паспортов

Процесс массовой миграции на российские платформы виртуализации стартовал только в 2026 г.

Половина зумеров саботирует внедрение ИИ из страха потерять работу

Владислав Хинку, H&M: Офлайн-сценарий многие недооценивают

Гигант российской микроэлектроники нарастил долги и получил убытки на миллиарды

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Обзор ноутбука Acer Nitro V 16S AI: симбиоз мобильности и игровой мощности

Обзор моноблока MSI Modern AM273QP AI 1UM: искусственный интеллект в компактном корпусе

Лучшие роботы-пылесосы в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности
Показать еще