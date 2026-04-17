«МегаФон» запустил 4G на пути к нефтяной столице Коми

«МегаФон» построил новую базовую станцию на въезде в Усинск — в точке, где сходятся дороги из аэропорта, дачных участков и соседнего поселка Парма. Там, где раньше не было стабильной сотовой связи, теперь доступны голосовые звонки с высокой четкостью звука и LTE-интернет на скорости до 40 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Прибывающие в Усинск местные жители, вахтовики и гости нефтяной столицы теперь без проблем могут связаться с близкими, забронировать жилье или проверить расписание транспорта, направляясь в город. Те, кто спешит на самолет, могут отслеживать статус рейса, изучать предстоящий маршрут и скачивать фильмы в дорогу — Сеть больше не пропадет на пути в аэропорт.

Предстоящая посадка картофеля для усинцев-дачников станет веселее. Высокоскоростной интернет охватил также садовые товарищества «Коммунальник», «Тампонажник», «Победа» и «Сигнал». Теперь открытие дачного сезона приятно дополнят онлайн-сервисы с любимой музыкой, телепередачами и сериалами, при этом ничто не помешает оставаться в контакте с близкими по видеосвязи в высоком качестве.

Вместе с 4G в окрестностях новой базовой станции появилась голосовая связь по технологии VoLTE: соединение устанавливается быстрее, а собеседника слышно чище четко и без помех даже при плохих погодных условиях. Кроме того, интернет во время звонка больше не пропадает, как это было со связью предшествующего стандарта.

«В промышленном Усинске стабильная связь критически важна как для работы предприятий, так и для удобства самих жителей. В прошлом году мы модернизировали сеть в округе и ближайших поселках, а теперь закрыли пробел на еще одном значимом участке — между городом и аэропортом. При этом на четырех дачных массивах интернет появился впервые, так что цифровой комфорт сможет оставаться с усинцами и на загородном отдыхе», — отметил Александр Канев, директор «МегаФона» в Республике Коми.

Новая базовая станция — часть системной работы «МегаФона» по ликвидации белых пятен в Республике Коми. Кроме того, в прошлом году оператор провел масштабный апгрейд оборудования и ускорил интернет до 30‑60 Мбит/с в Усинске, Парме, Верхнеколвинске, Возее, Колве и Усть-Усе.

Усинск — нефтяная столица Республики Коми неподалеку от полярного круга, где добывают около 2,6 млн тонн нефти ежегодно. Сегодня здесь живут более 30 тыс. человек. При этом местный аэропорт ежегодно обслуживает около 150 тыс. пассажиров и выполняет рейсы в Москву, Татарстан, Пермь и Уфу.