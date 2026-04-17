ИИ поможет стоматологам разных специальностей лучше ориентироваться в проблемных областях и планировать лечение

В России разработали и начали применять новый ИИ для стоматологии, предназначенный для поддержки врачей при работе с конусно-лучевой компьютерной томографией (КЛКТ). Об этом CNews сообщили представители «Третье Мнение».

Разработка анализирует весь объем данных КЛКТ и помогает врачу выйти за рамки узкой специализации, принимая клинические решения на основе целостной картины состояния зубочелюстной системы, а не отдельных зон внимания.

Пилотное применение ИИ-модуля «Третье Мнение» реализуется совместно с сетью стоматологических клиник «Ла Перегрина». В рамках внедрения алгоритмы обучаются и валидируются на анонимизированных данных КЛКТ-исследований, что позволяет адаптировать решение под реальные клинические сценарии и задачи стоматологической практики.

Решение автоматизирует первичную интерпретацию КЛКТ-исследований, выявляет типовые стоматологические патологии, включая кариес, периодонтит и ретинированные зубы, а также признаки ранее проведенного лечения: пломбы, коронки, импланты и эндодонтические вмешательства. На основе выявленных изменений формируется структурированная основа для ориентировочного плана лечения, что позволяет врачу быстрее переходить от просмотра объемных снимков к клинической оценке и обсуждению тактики с пациентом.

Импортонезависимость

В реальной практике стоматологи разных направлений, терапевты, ортодонты и хирурги, работают с одними и теми же КЛКТ-данными, но интерпретируют их через призму своей специализации. ИИ не привязан к профилю врача и выступает дополнительным уровнем анализа, помогая выявлять изменения за пределами привычного фокуса и тем самым расширяя экспертные возможности специалиста.

Отмечается, что именно такой междисциплинарный подход, когда ИИ используется не для замены врача, а для системного анализа сложных КЛКТ-исследований и снижения доли рутинной нагрузки, может стать ключевым сценарием применения искусственного интеллекта в стоматологии в ближайшие годы.

Другие материалы рубрики

Как организовать коммуникации на исключительно российских технологиях

Антицифрофизация. Силовики без предупреждения отключили российские банки от сервиса проверки паспортов

Охватить юридически значимым ЭДО все документы пока невозможно

Половина зумеров саботирует внедрение ИИ из страха потерять работу

Екатерина Аристакесян, «СберЗдоровье»: Главный вызов в цифровом здравоохранении — это поиск баланса между развитием сервисов и требованиями к защите данных

Гигант российской микроэлектроники нарастил долги и получил убытки на миллиарды

