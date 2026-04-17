ИИ поможет стоматологам разных специальностей лучше ориентироваться в проблемных областях и планировать лечение

В России разработали и начали применять новый ИИ для стоматологии, предназначенный для поддержки врачей при работе с конусно-лучевой компьютерной томографией (КЛКТ). Об этом CNews сообщили представители «Третье Мнение».

Разработка анализирует весь объем данных КЛКТ и помогает врачу выйти за рамки узкой специализации, принимая клинические решения на основе целостной картины состояния зубочелюстной системы, а не отдельных зон внимания.

Пилотное применение ИИ-модуля «Третье Мнение» реализуется совместно с сетью стоматологических клиник «Ла Перегрина». В рамках внедрения алгоритмы обучаются и валидируются на анонимизированных данных КЛКТ-исследований, что позволяет адаптировать решение под реальные клинические сценарии и задачи стоматологической практики.

Решение автоматизирует первичную интерпретацию КЛКТ-исследований, выявляет типовые стоматологические патологии, включая кариес, периодонтит и ретинированные зубы, а также признаки ранее проведенного лечения: пломбы, коронки, импланты и эндодонтические вмешательства. На основе выявленных изменений формируется структурированная основа для ориентировочного плана лечения, что позволяет врачу быстрее переходить от просмотра объемных снимков к клинической оценке и обсуждению тактики с пациентом.

В реальной практике стоматологи разных направлений, терапевты, ортодонты и хирурги, работают с одними и теми же КЛКТ-данными, но интерпретируют их через призму своей специализации. ИИ не привязан к профилю врача и выступает дополнительным уровнем анализа, помогая выявлять изменения за пределами привычного фокуса и тем самым расширяя экспертные возможности специалиста.

Отмечается, что именно такой междисциплинарный подход, когда ИИ используется не для замены врача, а для системного анализа сложных КЛКТ-исследований и снижения доли рутинной нагрузки, может стать ключевым сценарием применения искусственного интеллекта в стоматологии в ближайшие годы.