Secret Technologies и «Ред Софт» подтвердили совместимость Secret Cloud Enterprise и «Ред Адм Промышленная редакция»

Secret Technologies сообщила о подтверждении совместимости комплексного on‑premise-решения для совместной работы и управления документами Secret Cloud Enterprise (SCE) с системой централизованного управления ИТ-инфраструктурой «Ред Адм Промышленная редакция» компании «Ред Софт».

Secret Cloud Enterprise — защищённый корпоративный файловый сервис от Secret Technologies, сертифицированный ФСТЭК России по 4 уровню доверия. Продукт предназначен для безопасного обмена файлами и совместной работы с документами в государственных и корпоративных структурах, где критически важны соответствие регуляторным требованиям и защита информации на всех этапах работы с файлами.

«Ред Адм» — система централизованного управления ИТ-инфраструктурой для автоматизации рутинных задач администрирования и плавного перехода с зарубежных решений. Единый веб-интерфейс позволяет управлять доменом и его объектами, централизованно развертывать и настраивать операционные системы, работать с файловыми хранилищами, мигрировать объекты ИТ-инфраструктуры, а также настраивать политики безопасности и правила работы в домене.

Специалисты компаний осуществили интеграцию Secret Cloud Enterprise с подсистемой «Служба каталогов» «Ред Адм Промышленной редакции». Оба решения продемонстрировали стабильную совместную работу.

Тестирование включало следующие сценарии: синхронизация доменных пользователей; синхронизация доменных групп; авторизация в Secret Cloud Enterprise под доменным пользователем.

«Для нас важно, чтобы заказчики могли без ограничений встраивать Secret Cloud Enterprise в уже существующую ИТ-среду. Подтверждённая совместимость с «Ред Адм» показывает, что наше решение корректно работает в связке с другими российскими продуктами и может использоваться в тех сценариях, где особенно важны управляемость, надёжность и удобство администрирования», — отметил Леонид Варламов, заместитель генерального директора по развитию продуктов собственной разработки Secret Technologies.

«Развитие экосистемы российского программного обеспечения невозможно без подтверждения совместимости ключевых продуктов. Успешная интеграция промышленной редакции «Ред Адм» с защищённым файловым сервисом Secret Cloud Enterprise даёт заказчикам возможность строить полностью импортонезависимую ИТ-инфраструктуру с централизованным управлением и надёжной защитой данных», — сказал Денис Солоничкин, директор центра компетенций «Ред Адм».

