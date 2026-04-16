«Сбер» и Napoleon IT помогут ритейлерам спрогнозировать потребительский спрос

Компания «Салют для бизнеса» (входит в группу «Сбер») и Napoleon IT представили совместное ИИ-решение на базе платформы «ГигаЧат Бизнес» (GigaChat Enterprise). Разработка поможет российским торговым сетям, производителям продуктов и дистрибьюторам сократить потери, высвободить оборотный капитал и спланировать поставки.

Прогнозирование спроса — первоочередная задача для производителей FMCG-товаров и ретейлеров. Даже небольшая ошибка в прогнозе оборачивается пустыми полками и упущенной выручкой либо затовариванием складов, заморозкой капитала и последующими списаниями. Отраслевые оценки показывают: повышение точности расчета всего на один процентный пункт сокращает потери на 3–5% от товарного запаса. Для бизнеса с многомиллиардным оборотом речь это экономия на сотни миллионов рублей.

Решение уже протестировал отечественный производитель лимонада Lapochka: точность прогнозирования спроса выросла более чем на 30%, утверждают в «Сбере».

Александр Вибе, директор центра ИИ-решений для B2B Сбербанка, сказал: «Сбер» обладает большим опытом внедрения GenAI-решений в финансовом секторе. И сейчас наша задача — построить сеть партнёров, которые обладают отраслевой экспертизой. Решение «ГигаЧат Бизнес» и Napoleon IT — один из первых примеров этой синергии. Вместе с вендорами и интеграторами мы будем внедрять нашу GenAI-платформу как нативный слой в CRM, ERP, MES и других системах в бизнес-процессы всех отраслей».

Константин Прайс, коммерческий директор Napoleon IT, сказал: «Использование «ГигаЧат Бизнес» позволяет эффективнее настраивать и ускорять работу моделей нашей прогнозной платформы ADF, что обеспечивает более точное прогнозирование спроса. Таким образом, мы даём компаниям продукт, дающий качество данных на уровне лучших решений в мире. Это означает, что российские торговые сети уже сегодня могут точнее планировать, сокращать потери и высвобождать оборотный капитал для инвестирования в развитие бизнеса».