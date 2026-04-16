«Рокет Контрол» объявляет о выручке в 500 млн рублей в 2025 году

Разработчик решений на базе искусственного интеллекта для промышленности «Рокет Контрол» впервые публично раскрыл финансовые показатели. Выручка компании в 2025 г. достигла 500 млн руб., увеличившись на 22% по сравнению с 2024 г. Доля повторяющейся выручки составила в общей структуре доходов составила 51%. Об этом CNews сообщили представители «Рокет Контрол».

Ключевой продукт «Рокет Контрол» — корпоративная платформа Taiga Dynamics (внесена в реестр отечественного ПО, запись № 21327 от 08.02.2024) для предприятий горнодобывающей, нефтеперерабатывающей и химической промышленности. Она помогает повышать операционную эффективность за счёт сбора и обработки производственных данных, аналитики, прогнозирования и поддержки принятия решений. Платформа включает low-code инструменты для создания ИИ-моделей, конструктор дашбордов и инструменты для проверки, разметки и преобразования данных. Например, для горнодобывающей промышленности платформа включает ИИ-модули и для управления измельчением (контроль и оптимизация процессов дробления и помола руды), управления флотацией (повышение эффективности разделения минералов в обогатительных процессах) и управления плавкой (оптимизация режимов металлургической переработки сырья).

В IV квартале 2025 г. «Рокет Контрол» также начала реализацию первых двух проектов с применением генеративного искусственного интеллекта для горнодобывающей промышленности.

Первый проект — ИИ-помощник с агентными возможностями для поддержки сотрудников: он обеспечивает быстрый поиск в информационных системах компании, базах знаний и других источниках. Ассистент определяет, к какой системе необходимо обратиться, и поддерживает подключение неограниченного числа источников — от CRM и систем документооборота до HR-решений, электронной почты и календаря.

Второй проект — ИИ-помощник, интегрированный с ключевыми системами горно-обогатительного комбината. Он позволяет получать производственную информацию через запросы на естественном языке, быстрее находить данные о происходящем на активе, автоматически выявлять отклонения в технологическом процессе и ускорять принятие решений.

Константин Поляков, генеральный директор «Рокет Контрол»: «Прошлый год стал для компании этапом качественного масштабирования: мы увеличили выручку и подтвердили высокий спрос на наши ИИ-решения со стороны крупнейших российских компаний; рост повторяющейся выручки показывает устойчивость бизнес-модели, а созданный нами продукт на базе генеративного искусственного интеллекта уже дает первые коммерческие результаты — в 2026 г. мы продолжим инвестировать в развитие продуктов и продаж, сохраняя финансовую дисциплину».

Павел Приходько, главный инженер «Рокет Контрол»: «По итогам 2025 г. совокупный экономический эффект для клиентов превысил 7 млрд руб. В том числе внедрение автоматического модельно-предиктивного управления (МПУ — системы, которая учитывает множество параметров и прогнозирует работу оборудования) на производстве цветных металлов позволило повысить производительность контуров на 1,5–3%, снизить энергопотребление до 8% и увеличить извлечение ценного металла на 0,5–1%. Среди крупных заказчиков решений "Рокет Контрол" — "Норникель" и "Русская медная компания"».

В 2026 г. «Рокет Контрол» планирует рост выручки на 20–25%, развитие коробочных решений на базе генеративного ИИ, а также выход на рынки стран СНГ с текущими продуктами.

