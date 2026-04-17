«Перекрёсток» научился предсказывать поломки оборудования

Торговая сеть «Перекрёсток», входит в ведущую российскую продуктовую розничную компанию Х5, обновила систему мониторинга торгового, производственного и инженерного оборудования. Технология позволяет обнаружить неисправности и причину неполадок на раннем этапе, а также высвободить время сотрудников, которое они тратят на ремонт. К системе подключены порядка 90% всех супермаркетов сети – более 900, а к третьему кварталу этот показатель вырастет до 100%.

На данный момент система подключена к хлебопекарным печам, кофемашинам, холодильному оборудованию, тепловым завесам, вентиляции, приборам кондиционирования и управляем освещением. В дальнейшем планируется расширение перечня до техники даже без встроенных систем мониторинга.

В основе решения лежит интеграция системы мониторинга телеметрии с заявочной платформой, позволяющей привлекать контрагентов для ремонта. Процесс эксплуатации теперь происходит без вовлечения сотрудников супермаркета в 30-35% от всех поломок. Система мониторинга фиксирует даже минимальные отклонения в работе оборудования (например, изменение температуры до 0,1 градуса) на основе прописанных алгоритмов. Если система фиксирует поломку, то самостоятельно отправляет заявку на аварийный или плановый ремонт. Сервисная компания получает уведомление и приезжает в супермаркет для устранения поломки. После завершения работ система дистанционно проверяет выход оборудования на рабочие параметры и автоматически закрывает заявку.

Решение позволит повысить операционную эффективность, пищевую безопасность и качество хранения продукции. Директору и сотрудникам супермаркета больше не нужно визуально отслеживать состояние техники или вручную вызывать мастеров. Телеметрия позволяет передавать контрагенту конкретные коды ошибок, что дает возможность инженерам заранее подготовить необходимые запасные части.

«Мы последовательно автоматизируем процессы там, где участие человека не требуется. Это позволяет высвобождать время сотрудников и фокусировать их на задачах, которые напрямую влияют на результат и качество сервиса. Уже сейчас обслуживание абсолютного большинства оборудования в наших магазинах происходит практически без участия персонала супермаркетов: система самостоятельно отслеживает отклонения, вызывает контрагента и проверяет результат его работы. Такой подход исключает риск незамеченных поломок и обеспечивает стабильно высокий уровень эксплуатации и сервиса», — отмечает директор по поддержке и эффективности бизнеса торговой сети «Перекрёсток», Александр Чухонцев.